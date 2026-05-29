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GT vs RR: मुल्लांपुर में राजस्थान को हराना नहीं है आसान, गुजरात को जीत के लिए लगाना होगा पूरा दम

मुल्लांपुर में राजस्थान रॉयल्स का रिकॉर्ड काफी शानदार है. ऐसे में गुजरात के लिए यहां पर जीत दर्ज करना इतना आसान नहीं होगा.

Edited By : Saurav Kumar |May 29, 2026, 02:42 PM IST

Published On May 29, 2026, 02:42 PM IST

Last UpdatedMay 29, 2026, 02:42 PM IST

Gujarat-Titans

GT vs RR Qualifier 2: आईपीएल 2026 के दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स (आरआर) की भिड़ंत गुजरात टाइटंस (जीटी) से होगी. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है. इस मैदान पर आरआर का रिकॉर्ड दमदार रहा है.

मुल्लांपुर के इस मैदान पर राजस्थान रॉयल्स ने अब तक कुल 4 मुकाबले खेले हैं और सभी में जीत दर्ज की है. आईपीएल 2026 में इस ग्राउंड पर राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था. वहीं, एलिमिनेटर मुकाबले में आरआर ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की थी. रियान पराग की कप्तानी में आरआर अपने इस शानदार रिकॉर्ड को दूसरे क्वालीफायर में गुजरात टाइटंस के खिलाफ भी बरकरार रखना चाहेगी.

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गुजरात के लिए आसान नहीं होगी जीत की राह

दूसरी ओर, गुजरात टाइटंस ने मुल्लांपुर में खेले दो मुकाबलों में से एक में जीत दर्ज की है, जबकि एक में टीम को हार का सामना करना पड़ा है. हालांकि, ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड में गुजरात टाइटंस राजस्थान रॉयल्स पर हावी रही है. दोनों टीमों के बीच कुल 10 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 7 मुकाबले जीटी ने जीते हैं. वहीं, महज 3 मैच में आरआर को जीत नसीब हुई है.

राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शानदार रहा था. पहले बल्लेबाजी करते हुए आरआर ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 243 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए थे. टीम की ओर से वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 29 गेंदों में 97 रनों की आतिशी पारी खेली थी, जबकि ध्रुव जुरेल ने 21 गेंदों में 50 रन बनाए थे. इसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी टीम 196 रन बनाकर सिमट गई थी.

वहीं, गुजरात टाइटंस को पहले क्वालीफायर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. टीम का बल्लेबाजी क्रम बुरी तरह से फेल रहा था. साई सुदर्शन और शुभमन गिल के सस्ते में पवेलियन लौटने के बाद टीम के मध्यक्रम की पोल खुल गई थी. वहीं, गेंदबाज भी पूरी तरह से बेअसर नजर आए थे.

वैभव बन सकते है सबसे बड़ी परेशानी

इस मुकाबले में गुजरात की टीम के लिए सबसे बड़ी परेशानी वैभव सूर्यवंशी बन सकते हैं. सूर्यवंशी कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं अगर उनका बल्ला गुजरात के खिलाफ चला तो वह राजस्थान को अकेले दमपर मैच राजस्थान की ओर मोड़ सकते हैं.

Saurav Kumar

Saurav Kumar

पत्रकारिता की शुरुआत साल 2019 से हुई. शुरुआत से ही खेल की खबरें पढ़ना पसंद थी. खासतौर पर क्रिकेट खेलना, देखना और आगे चलकर इसपर लिखना बहुत पसंद आया. अब बस पत्रकारिता के मैदान में बैटिंग-बॉलिंग दोनों जारी है.

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