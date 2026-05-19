पहले ही ओवर में लय से भटके आकाश सिंह, जायसवाल ने खूब भुनाया

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज, मंगलवार, 19 मई को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर खेला जा रहा है. राजस्थान रॉयल्स के सामने लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस मैच में 221 का टारगेट रखा है. इस मैच में राजस्थान रॉयल्स की ओर से पारी का आगाज यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने किया. लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से पहला ओवर आकाश सिंह ने फेंका. और यह ओवर बहुत महंगा साबित हुआ.

कैसा रहा आकाश सिंह का पहला ओवर

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पहली गेंद- वाइड, बाएं हाथ के इस गेंदबाज ने विकेटों को निशाना बनाना चाहा. लेकिन गेंद लेग स्टंप के बाहर निकली.

पहली गेंद पर जायसवाल ने गेंद को पुल कर दिया. गेंद पूरी शॉर्ट नहीं था. लेकिन उनकी छाती तक उछली लेकिन इसमें रफ्तार ज्यादा नहीं थी. आखिर जायसवाल क्रीजन में गहरे गए और गेंद को डीप फाइन लेग पर खेल दिया.

अगली गेंद और शॉर्ट थी. लेकिन इसमें भी बल्लेबाज को खतरे में डालने वाली कोई बात नहीं थी. जायसवाल ने एक और पुल किया. इस बार लॉन्ग लेग पर कमाल का शॉर्ट. फिर चौका.

इस बार जायसवाल ने चौके ही हैटट्रिक लगा दी. इस बार भी बहुत छोटी थी. इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी. जायसवाल क्रीज में गहरे गए. और गेंद को कट कर दिया. डीप पॉइंट बाउंड्री की ओर चौका.

चौथी गेंद आकाश ने एक और वाइड फेंकी. और जब इस गेंद को दोबारा फेंका तो कोई रन नहीं बना.

जब आकाश ने पांचवीं गेंद फेंकी तो और बड़ी गलती की. उन्होंने गेंद को बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अंदर लाना चाहा. लेकिन गेंद लेग स्टंप के बाहर निकली. और वाइड का चौका मिला.

इसके बाद अगली लीगल गेंद पर कोई रन नहीं बना. ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका पड़ा. इस बार शॉर्ट और वाइड. मयंक यादव इस शॉर्ट को रोक नहीं पाए और गेंद बाउंड्री के पार गई. पहले ओवर में कुल 23 रन बने.

जायसवाल आखिर 23 गेंद पर 43 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 1 छक्का लगाया.

लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है. लेकिन राजस्थान की टीम के लिए अपने दोनों मैच जीतने जरूरी है. राजस्थान की टीम के अभी 12 मैचों की 12 अंक हैं. पंजाब किंग्स की टीम अभी 13 अंक हैं. और राजस्थान के पास मौका है वह टॉप 4 में जगह बना ले.