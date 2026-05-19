IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • Rajasthan Royals Scored 23 Runs in First Over Against Lucknow Super Giants Jaiswal Hit 4 Boundaries

IPL 2026 RR vs LSG: पहले ही ओवर में लय से भटके आकाश सिंह, जायसवाल ने खूब भुनाया

यशस्वी जायसवाल ने आकाश सिंह के पहले ही ओवर में कमाल की बल्लेबाजी की. कुछ गेंदबाज अपनी लय से भटका हुआ था. और जायसवाल ने इसका पूरा फायदा उठाया.

Edited By : Bharat Malhotra |May 19, 2026, 10:33 PM IST

Published On May 19, 2026, 10:33 PM IST

Last UpdatedMay 19, 2026, 10:33 PM IST

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज, मंगलवार, 19 मई को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर खेला जा रहा है. राजस्थान रॉयल्स के सामने लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस मैच में 221 का टारगेट रखा है. इस मैच में राजस्थान रॉयल्स की ओर से पारी का आगाज यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने किया. लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से पहला ओवर आकाश सिंह ने फेंका. और यह ओवर बहुत महंगा साबित हुआ.

कैसा रहा आकाश सिंह का पहला ओवर

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

पहली गेंद- वाइड, बाएं हाथ के इस गेंदबाज ने विकेटों को निशाना बनाना चाहा. लेकिन गेंद लेग स्टंप के बाहर निकली.

पहली गेंद पर जायसवाल ने गेंद को पुल कर दिया. गेंद पूरी शॉर्ट नहीं था. लेकिन उनकी छाती तक उछली लेकिन इसमें रफ्तार ज्यादा नहीं थी. आखिर जायसवाल क्रीजन में गहरे गए और गेंद को डीप फाइन लेग पर खेल दिया.

अगली गेंद और शॉर्ट थी. लेकिन इसमें भी बल्लेबाज को खतरे में डालने वाली कोई बात नहीं थी. जायसवाल ने एक और पुल किया. इस बार लॉन्ग लेग पर कमाल का शॉर्ट. फिर चौका.

इस बार जायसवाल ने चौके ही हैटट्रिक लगा दी. इस बार भी बहुत छोटी थी. इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी. जायसवाल क्रीज में गहरे गए. और गेंद को कट कर दिया. डीप पॉइंट बाउंड्री की ओर चौका.

चौथी गेंद आकाश ने एक और वाइड फेंकी. और जब इस गेंद को दोबारा फेंका तो कोई रन नहीं बना.

जब आकाश ने पांचवीं गेंद फेंकी तो और बड़ी गलती की. उन्होंने गेंद को बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अंदर लाना चाहा. लेकिन गेंद लेग स्टंप के बाहर निकली. और वाइड का चौका मिला.

इसके बाद अगली लीगल गेंद पर कोई रन नहीं बना. ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका पड़ा. इस बार शॉर्ट और वाइड. मयंक यादव इस शॉर्ट को रोक नहीं पाए और गेंद बाउंड्री के पार गई. पहले ओवर में कुल 23 रन बने.

जायसवाल आखिर 23 गेंद पर 43 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 1 छक्का लगाया.

लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है. लेकिन राजस्थान की टीम के लिए अपने दोनों मैच जीतने जरूरी है. राजस्थान की टीम के अभी 12 मैचों की 12 अंक हैं. पंजाब किंग्स की टीम अभी 13 अंक हैं. और राजस्थान के पास मौका है वह टॉप 4 में जगह बना ले.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

मुंबई इंडियंस कोलगा दोहरा झटका! डिकॉक और राज बावा चोट के कारण पूरे सीजन से हुए बाहर

मुंबई इंडियंस कोलगा दोहरा झटका! डिकॉक और राज बावा चोट के कारण पूरे सीजन से हुए बाहर

'शिकार जारी रहना चाहिए..', RCB के निदेशक ने सभी टीमों को दी चेतावनी

'शिकार जारी रहना चाहिए..', RCB के निदेशक ने सभी टीमों को दी चेतावनी
2014 फिर 2020 वो दो मौके जब MS Dhoni के फैंस का टूटा था दिल, अब IPL की चर्चाओं ने बढ़ाई सबकी धड़कन

2014 फिर 2020 वो दो मौके जब MS Dhoni के फैंस का टूटा था दिल, अब IPL की चर्चाओं ने बढ़ाई सबकी धड़कन
RR को LSG के खिलाफ जीतना ही होगा, कैसी होगी दोनों की प्लेइंग 11

RR को LSG के खिलाफ जीतना ही होगा, कैसी होगी दोनों की प्लेइंग 11

Latest News

ind-vs-afg-19

अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम इंडिया में आए ये 4 खतरनाक नए चेहरे, एक उड़ा चुका है विराट कोहली की नींद

mi-vs-ipl

मुंबई इंडियंस कोलगा दोहरा झटका! डिकॉक और राज बावा चोट के कारण पूरे सीजन से हुए बाहर

sachin-27

'कई चीजों का करना होगा त्याग', इस भारतीय बल्लेबाज ने युवाओं को दिया सफलता का मंत्र!
rcb-4-6

'शिकार जारी रहना चाहिए..', RCB के निदेशक ने सभी टीमों को दी चेतावनी
rishbha-pant

Rishabh Pant: ऋषभ पंत से टेस्ट में छिनी उपकप्तानी, वनडे सीरीज में भी नहीं मिली जगह

gurnoor-brar-2

कौन हैं गुरनूर बरार, 6.5 फुट लंबा गेंदबाज, जिसे आया टीम इंडिया का बुलावा

Editor's Pick

Rajasthan Royals Scored 23 Runs in First Over Against Lucknow Super Giants Jaiswal Hit 4 Boundaries

पहले ही ओवर में लय से भटके आकाश सिंह, जायसवाल ने खूब भुनाया
Who is Gurnoor Brar Punjab Pacer Who is Selected For Afghanistan Test and ODI Series

कौन हैं गुरनूर बरार, 6.5 फुट लंबा गेंदबाज, जिसे आया टीम इंडिया का बुलावा
Big Update on MS Dhoni Retirement Suresh Raina give big hint to fans ipl 2026

फैंस के लिए खुशखबरी, IPL 2027 में दिखेगा माही का मैजिक! चिन्ना थाला ने किया कंफर्म
IPL 2026: Rajasthan Royals Can beat Any Team and Reach in Playoffs

RR के कोच को प्लेऑफ में पहुंचने का यकीन, कोहली का नाम लेकर समझाया
If CSK beat SRH RCB get a big boost and will remain at top 2 in points table ipl 2026

CSK की जीत से RCB को होगा बंपर फायदा, SRH अगर मारेगी बाजी तो GT कहेगी 'थैंक्यू'

I Do not Like MS Dhoni Phase-2, Says Sourav Ganguly jokingly, Talked about How He Went to Jamshedpur to WATCH YOUNG Dhoni BAT

जमशेदपुर से नागपुर तक, गांगुली ने याद किए किस्से, MS धोनी के फेज-2 पर क्या कहा