एक और खिलाड़ी ने छोड़ा PSL, दासुन शनाका की आईपीएल में एंट्री, इस टीम के लिए खेलेंगे

दिसंबर में अबू धाबी में हुए मिनी-ऑक्शन में दासुन शनाका अनसोल्ड रहे थे, जिसके बाद उन्होंने PSL ऑक्शन के लिए अपना नाम दिया था. वहां लाहौर कलंदर्स ने उन्हें 75 लाख PKR में खरीदा था.

Dasun Shanaka

Dasun Shanaka in IPL 2026: पाकिस्तान सुपर लीग 2026 से एक और खिलाड़ी ने खुद को अलग कर लिया है. ब्लेसिंग मुजरबानी के बाद अब श्रीलंका के ऑलराउंडर दासुन शनाका भी पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़कर आईपीएल का हिस्सा बनेंगे. राजस्थान रॉयल्स ने आने वाले सीजन के लिए दासुन शनाका को साइन किया है. वह टीम में सैम करन की जगह लेंगे.

राजस्थान रॉयल्स के शीर्ष अधिकारी ने क्रिकबज से इस खबर की पुष्टि की है. अधिकारी ने बताया कि हमने दासुन शनाका को साइन कर लिया है.

Add Cricket Country as a Preferred Source

पिछले दिसंबर में अबू धाबी में हुए मिनी-ऑक्शन में दासुन शनाका अनसोल्ड रहे थे, जिसके बाद उन्होंने PSL ऑक्शन के लिए अपना नाम दिया था. वहां लाहौर कलंदर्स ने उन्हें 75 लाख PKR में खरीदा था.

दासुन शनाका का आईपीएल रिकॉर्ड

दासुन शनाका ने आईपीएल में सिर्फ तीन मैच खेला है. वह आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस के लिए खेलते नजर आए थे. उन्होंने तीन मैच में 28 रन बनाए थे.

खबर में अपडेट जारी है…