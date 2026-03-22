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एक और खिलाड़ी ने छोड़ा PSL, दासुन शनाका की आईपीएल में एंट्री, इस टीम के लिए खेलेंगे

दिसंबर में अबू धाबी में हुए मिनी-ऑक्शन में दासुन शनाका अनसोल्ड रहे थे, जिसके बाद उन्होंने PSL ऑक्शन के लिए अपना नाम दिया था. वहां लाहौर कलंदर्स ने उन्हें 75 लाख PKR में खरीदा था.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - March 22, 2026 3:37 PM IST

Dasun Shanaka
Dasun Shanaka

Dasun Shanaka in IPL 2026: पाकिस्तान सुपर लीग 2026 से एक और खिलाड़ी ने खुद को अलग कर लिया है. ब्लेसिंग मुजरबानी के बाद अब श्रीलंका के ऑलराउंडर दासुन शनाका भी पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़कर आईपीएल का हिस्सा बनेंगे. राजस्थान रॉयल्स ने आने वाले सीजन के लिए दासुन शनाका को साइन किया है. वह टीम में सैम करन की जगह लेंगे.

राजस्थान रॉयल्स के शीर्ष अधिकारी ने क्रिकबज से इस खबर की पुष्टि की है. अधिकारी ने बताया कि हमने दासुन शनाका को साइन कर लिया है.

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पिछले दिसंबर में अबू धाबी में हुए मिनी-ऑक्शन में दासुन शनाका अनसोल्ड रहे थे, जिसके बाद उन्होंने PSL ऑक्शन के लिए अपना नाम दिया था. वहां लाहौर कलंदर्स ने उन्हें 75 लाख PKR में खरीदा था.

दासुन शनाका का आईपीएल रिकॉर्ड

दासुन शनाका ने आईपीएल में सिर्फ तीन मैच खेला है. वह आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस के लिए खेलते नजर आए थे. उन्होंने तीन मैच में 28 रन बनाए थे.

खबर में अपडेट जारी है…

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

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