RR को LSG के खिलाफ जीतना ही होगा, कैसी होगी दोनों की प्लेइंग 11

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IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स के लिए करो या मरो का मैच, लखनऊ के खिलाफ जीतना ही होगा, कैसी होगी दोनों की प्लेइंग 11

राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए आज लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में जीत हासिल करनी होगी. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मिली हार ने टीम का खेल बिगाड़ दिया है.

Edited By : Bharat Malhotra |May 19, 2026, 02:44 PM IST

Published On May 19, 2026, 02:44 PM IST

Last UpdatedMay 19, 2026, 02:44 PM IST

राजस्थान रॉयल्स की टीम आज जीतना हो होगा

रविवार को राजस्थान रॉयल्स के पास मौका था कि वह आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की अपनी सीट का दावा मजबूत कर ले. लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मिली हार ने उसके समीकरण बिगाड़ दिए. यह उसकी लगातार तीसरी हार थी. और सोमवार को चेन्नई सुपर किंग्स पर सनराइजर्स हैदराबाद की जीत ने राजस्थान रॉयल्स का काम और मुश्किल कर दिया है. अब प्लेऑफ की तीन सीट पक्की हो चुकी हैं. और जगह बची है सिर्फ एक. और उसके लिए पांच दावेदार हैं. अब कौन जगह बनाएगा अंतिम चार में यह भी एक बड़ा सवाल है. मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ है. जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर होने वाला यह मुकाबला उसके प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बहुत ही जरूरी है.

पिछले 15 दिन में राजस्थान रॉयल्स ने सिर्फ दो मैच खेले हैं. और राजस्थान रॉयल्स के सामने यहां दो चुनौतियां हैं. पहला उन्हें जयपुर में जीत का मंत्र तलाशना होगा. वह इस सीजन में अपने पिछले तीनों मैच हारी है. दूसरा मौसम भी क्रूर होता जा रहा है. पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार है. और इस मौसम में खेलना काफी चुनौतीपूर्ण होता है.

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इसके बाद टीम को अपने स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की फिटनेस से भी जूझना है. पिछला मैच वह हल्की सी चोट के चलते नहीं खेले थे. इसके बाद यशस्वी जायसवाल का फॉर्म भी परेशान कर रहा है. बीती 5 पारियों में उन्होंने एक हाफ सेंचुरी लगाई है. राजस्थान की टीम अपने ओपनर्स पर काफी ज्यादा निर्भर है. लेकिन इस सीजन में 12 पारियों में सात बार जायसवाल पावरप्ले में ही आउट हुए हैं.

लखनऊ की बात करें तो उसके लिए चुनौती जैसी कोई चीज नहीं है. वह टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है लेकिन दूसरी टीमों के लिए राह मुश्किल बनाने का काम कर सकती है. अब वह बहुत खतरनाक हो चुकी है टीम के लिए मिशेल मार्श रंग में हैं और प्रिंस यादव अपनी गेंदबाजी से परेशान कर रहे हैं. कुल मिलाकर टीम राजस्थान का खेल बिगाड़ सकती है.

कैसी रहेगी पिच

राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच यह मैच पिच नंबर 5 पर खेला जाएगा. इसी पिच पर वैभव सूर्यवंशी ने 37 गेंद पर 103 रन बनाए थे. टीम ने 228 रन बनाए थे लेकिन सनराइजर्स 9 गेंद बाकी रहते जीत गया था. यानी इस पिच पर रन तो खूब बनेंगे और उन्हें बचा पाना एक चुनौतीपूर्ण काम होगा.

कैसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 12

राजस्थान रॉयल्स: 1 यशस्वी जयसवाल, 2 वैभव सूर्यवंशी, 3 ध्रुव जुरेल, 4 रियान पराग (कप्तान), 5 शिमरोन हेटमायर, 6 डोनोवन फरेरा, 7 शुभम दुबे, 8 दासुन शनाका, 9 जोफ्रा आर्चर, 10 ब्रिजेश शर्मा/सुशांत मिश्रा, 11 तुषार देशपांडे, 12 यश राज पुंजा

लखनऊ सुपर जायंट्स: 1 मिशेल मार्श, 2 जोश इंग्लिस, 3 निकोलस पूरन, 4 ऋषभ पंत (कप्तान, विकेटकीपर), 5 अब्दुल समद, 6 अक्षत रघुवंशी, 7 मुकुल चौधरी, 8 शाहबाज अहमद, 9 मोहम्मद शमी, 10 मयंक यादव, 11 आकाश सिंह, 12 प्रिंस यादव

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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