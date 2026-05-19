RR को LSG के खिलाफ जीतना ही होगा, कैसी होगी दोनों की प्लेइंग 11

रविवार को राजस्थान रॉयल्स के पास मौका था कि वह आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की अपनी सीट का दावा मजबूत कर ले. लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मिली हार ने उसके समीकरण बिगाड़ दिए. यह उसकी लगातार तीसरी हार थी. और सोमवार को चेन्नई सुपर किंग्स पर सनराइजर्स हैदराबाद की जीत ने राजस्थान रॉयल्स का काम और मुश्किल कर दिया है. अब प्लेऑफ की तीन सीट पक्की हो चुकी हैं. और जगह बची है सिर्फ एक. और उसके लिए पांच दावेदार हैं. अब कौन जगह बनाएगा अंतिम चार में यह भी एक बड़ा सवाल है. मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ है. जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर होने वाला यह मुकाबला उसके प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बहुत ही जरूरी है.

पिछले 15 दिन में राजस्थान रॉयल्स ने सिर्फ दो मैच खेले हैं. और राजस्थान रॉयल्स के सामने यहां दो चुनौतियां हैं. पहला उन्हें जयपुर में जीत का मंत्र तलाशना होगा. वह इस सीजन में अपने पिछले तीनों मैच हारी है. दूसरा मौसम भी क्रूर होता जा रहा है. पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार है. और इस मौसम में खेलना काफी चुनौतीपूर्ण होता है.

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इसके बाद टीम को अपने स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की फिटनेस से भी जूझना है. पिछला मैच वह हल्की सी चोट के चलते नहीं खेले थे. इसके बाद यशस्वी जायसवाल का फॉर्म भी परेशान कर रहा है. बीती 5 पारियों में उन्होंने एक हाफ सेंचुरी लगाई है. राजस्थान की टीम अपने ओपनर्स पर काफी ज्यादा निर्भर है. लेकिन इस सीजन में 12 पारियों में सात बार जायसवाल पावरप्ले में ही आउट हुए हैं.

लखनऊ की बात करें तो उसके लिए चुनौती जैसी कोई चीज नहीं है. वह टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है लेकिन दूसरी टीमों के लिए राह मुश्किल बनाने का काम कर सकती है. अब वह बहुत खतरनाक हो चुकी है टीम के लिए मिशेल मार्श रंग में हैं और प्रिंस यादव अपनी गेंदबाजी से परेशान कर रहे हैं. कुल मिलाकर टीम राजस्थान का खेल बिगाड़ सकती है.

कैसी रहेगी पिच

राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच यह मैच पिच नंबर 5 पर खेला जाएगा. इसी पिच पर वैभव सूर्यवंशी ने 37 गेंद पर 103 रन बनाए थे. टीम ने 228 रन बनाए थे लेकिन सनराइजर्स 9 गेंद बाकी रहते जीत गया था. यानी इस पिच पर रन तो खूब बनेंगे और उन्हें बचा पाना एक चुनौतीपूर्ण काम होगा.

कैसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 12

राजस्थान रॉयल्स: 1 यशस्वी जयसवाल, 2 वैभव सूर्यवंशी, 3 ध्रुव जुरेल, 4 रियान पराग (कप्तान), 5 शिमरोन हेटमायर, 6 डोनोवन फरेरा, 7 शुभम दुबे, 8 दासुन शनाका, 9 जोफ्रा आर्चर, 10 ब्रिजेश शर्मा/सुशांत मिश्रा, 11 तुषार देशपांडे, 12 यश राज पुंजा

लखनऊ सुपर जायंट्स: 1 मिशेल मार्श, 2 जोश इंग्लिस, 3 निकोलस पूरन, 4 ऋषभ पंत (कप्तान, विकेटकीपर), 5 अब्दुल समद, 6 अक्षत रघुवंशी, 7 मुकुल चौधरी, 8 शाहबाज अहमद, 9 मोहम्मद शमी, 10 मयंक यादव, 11 आकाश सिंह, 12 प्रिंस यादव