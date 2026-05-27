मंगलवार, 26 मई इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का पहला क्वॉलिफायर मैच खेला गया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच यह मुकाबला हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन, धर्मशाला में खेला गया. इस मैच में बेंगलुरु ने 92 रन से जीत हासिल की. और इसके साथ ही लगातार दूसरी बार आईपीएल के फाइनल में जगह बनाई. बेंगलुरु की जीत में उसके कप्तान रजत पाटीदार की अहम भूमिका रही. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने धमाकेदार खेल दिखाया. सिर्फ 33 गेंद पर 93 रन की नाबाद पारी खेलने वाले पाटीदार ने इस पारी के दौरान एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. पाटीदार की पारी के दम पर बेंगलुरु की टीम ने 5 विकेट पर 254 रन का स्कोर बनाया.

लखनऊ के लिए आरसीबी का यह स्कोर काफी ज्यादा रहा. जैबक डफी, भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड की पेस तिकड़ी ने कमाल का खेल दिखाया. और गुजरात को शुरुआती झटके दिए. टीम ने एक वक्त पर 51 के स्कोर पर पांच विकेट खो दिए थे. इसके बाद 88 पर टीम के 8 विकेट गिर चुके थे. राहुल तेवतिया को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आजमाया. तेवतिया ने 68 रन की पारी खेली. हालांकि यह काफी नहीं रहा. गुजरात की टीम 162 रन पर ऑल आउट हो गई.

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पाटीदार ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में 9 छक्के लाए. इसके साथ ही आईपीएल 2026 में उनके छक्कों की संख्या 41 हो गई है. और वह एक टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. पाटीदार ने रियान पराग के रिकॉर्ड को तोड़ा. पराग ने साल 2023-24 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सीजन में 40 छक्के लगाए थे.

टी20 टूर्नामेंट के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान

बल्लेबाज टीम टूर्नामेंट मैच रन छक्के सीजन 1 रजत पाटीदार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 14* 486* 41* 2026 2 रियान पराग असम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 10 510 40 2023-24 3 श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स आईपीएल 17 604 39 2025 4 विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 16 973 38 2016 5 क्रिस गेल जमैका तलावास कैरेबियन प्रीमियर लीग 13 425 37 2016 6 क्रिस गेल जमैका तलावास कैरेबियन प्रीमियर लीग 10 430 33 2015 7 ईशान किशन झारखण्ड सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 10 517 33 2025-26 8 डेविड वॉर्नर सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 17 848 31 2016 9 निकोलस पूरन एमआई अमीरात आईएल टी20 10 354 31 2023-24 10 रजत पाटीदार मध्य प्रदेश सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 10 428 31 2024-25

इतना ही नहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बतौर कप्तान आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. उन्होंने बीते सीजन बनाए गए श्रेयस अय्यर के रिकॉर्ड को तोड़ा. पंजाब किंग्स की कप्तानी करते हुए अय्यर ने 17 मैचों में 39 छक्के लगाए थे. पाटीदार ने उनसे 3 मैच कम खेलते हुए अपना नाम लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंचा लिया है.

IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान

रैंक बल्लेबाज टीम मैच रन छक्के सीजन 1 रजत पाटीदार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 14* 486* 41* 2026 2 श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स 17 604 39 2025 3 विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 16 973 38 2016 4 डेविड वॉर्नर सनराइजर्स हैदराबाद 17 848 31 2016 5 महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स 16 455 30 2018 6 केएल राहुल पंजाब किंग्स 13 626 30 2021 7 केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स 15 616 30 2022 8 श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स 14 498 30 2026 9 शुभमन गिल गुजरात टाइटंस 14* 616* 30* 2026* 10 एडम गिलक्रिस्ट डेक्कन चार्जर्स 16 498 29 2009

इस पारी में पाटीदार ने विराट कहली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. वह आईपीएल के लिए एक आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बन गए. पाटीदार ने विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ा. कोहली ने साल 2016 में आरसीबी की कप्तानी करते हुए कुल 38 छक्के लगाए. उस सीजन में कोहली ने 973 रन बनाए थे.

RCB के लिए एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान

रैंक बल्लेबाज मैच रन सिक्स सीजन 1 रजत पाटीदार 14* 486* 41* 2026* 2 विराट कोहली 16 973 38 2016 3 फाफ डु प्लेसिस 11 567 27 2023 4 विराट कोहली 16 505 23 2015 5 विराट कोहली 16 634 22 2013 व

पाटीदार इस मैच में नाबाद 93 रन बनाए. वह सेंचुरी नहीं बना पाए. अगर वह एक शतक लगा लेते तो वह आईपीएल प्लेऑफ में दो सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बन जाते. इससे पहले साल 2022 में पाटीदार ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ सेंचुरी लगाई थी.

हालांकि 92 रन से मिली हार के बाद भी गुजरात की टीम के पास अभी फाइनल में पहुंचने का मौका होगा. क्वॉलिफायर 2 में उसे एलिमिनेटर (सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स) के विजेता से खेलना होगा. एलिमिनेटर मैच आज न्यू चंडीगढ़ में होगा.