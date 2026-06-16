नई दिल्ली: रजत पाटीदार ने लगातार दो बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को इंडियन प्रीमियर लीग के खिताब जितवाने में अहम भूमिका निभाई. उनकी कप्तानी में आरसीबी सिर्फ तीसरी टीम बनी जिसने अपने आईपीएल खिताब की रक्षा की. इसके बाद माना रहा था कि दाएं हाथ के इस बल्लेबाज के लिए टीम इंडिया का दरवाजा खुल सकता है. लेकिन सिलेक्टर्स का सोचना कुछ अलग था और उन्हें टीम इंडिया में जगह नहीं मिल पाई. और पूर्व भारतीय ओपनर सदागोपन रमेश भी इस बात से हैरान हैं. रमेश हैरान हैं कि आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए रजत पाटीदार को मौका क्यों नहीं मिली है.

पाटीदार की न सिर्फ कप्तानी अच्छी रही बल्कि बल्ले से भी उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा. उन्होंने आईपीएल 2026 में उन्होंने 42 के औसत से 501 रन बनाए. आईपीएल 2026 में खेले 15 मैचों में उनका स्ट्राइक-रेट भी 192.69 का रहा. हालांकि आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए जो टीम चुनी गई उसमें आरसीबी का कोई भी खिलाड़ी नहीं था.

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रजत पाटीदार का आईपीएल करियर

सीजन मैच पारी रन सर्वाधिक औसत स्ट्राइक-रेट 100 50 2026 15 14 501 93* 41.75 192.69 0 5 2025 15 14 312 64 24.00 143.77 0 2 IPL में कुल 57 52 1612 112* 33.58 164.48 1 14

पाटीदार के समर्थन में बोले सदगोपन रमेश

पाटीदार को टीम में नहीं शामिल किए जाने पर रमेश ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया. उन्होंने कहा, ‘श्रेयस अय्यर को आईपीएल में अच्छे प्रदर्शन के दम पर भारत की टी20 इंटरनेशनल टीम का कप्तान बनाया गया. लेकिन यहां यह भी सवाल है कि आखिर दो बार आईपीएल जीतने वाली टीम आरसीबी में से कोई भी खिलाड़ी भारतीय टी20 इंटरनेशनल टीम में नहीं है. अब वक्त आ गया है कि पाटीदार को कम-से-कम एक खिलाड़ी के तौर पर ही भारत की टी20 इंटरनेशनल टीम में शामिल किया जाता. अगर यह भी नहीं तो कम-से-कम भारत ए के दौरों के लिए पाटीदार के नाम पर कप्तान के तौर पर विचार किया जाता.’

महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के बाद पाटीदार सिर्फ तीसरे कप्तान रहे जिन्होंने लगातार दो बार आईपीएल का खिताब जीता. धोनी ने साल 2010 और 2011 और रोहित ने 2019 और 2020 में लगातार दो बार आईपीएल जीता.

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रमेश बोले- पडिक्कल के साथ भी नहीं हुआ न्याय

भारत को आयरलैंड दौरे पर दो टी20 इंटरनेशनल और इंग्लैंड में पांच टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं. इन दौरों के लिए घोषित टीम में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी मौका मिली है.

सदागोपन रमेश का मानना है कि टेस्ट क्रिकेट में आरसीबी के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल के साथ थोड़ा कड़ा फैसला लिया गया है. क्योंकि टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने नंबर तीन पर बल्लेबाजी के लिए साई सुदर्शन को तरजीह दी. पडिक्कल अफगानिस्तान के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुए टेस्ट मैच के लिए भारतीय दल में शामिल किया गया था लेकिन वह प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे.

भारत का आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे का कार्यक्रम

मैच तारीख समय मैदान भारत बनाम आयरलैंड, पहला T20I 26 जून, 2026 7:30 PM बेलफास्ट भारत बनाम आयरलैंड, दूसरा T20I 28 जून, 2026 7:30 PM बेलफास्ट भारत बनाम इंग्लैंड, पहला T20I 01 जुलाई, 2026 10:00 PM चेस्टर-ली-स्ट्रीट भारत बनाम इंग्लैंड, दूसरा T20I 04 जुलाई, 2026 7:00 PM मैनचेस्टर भारत बनाम इंग्लैंड, तीसरा T20I 07 जुलाई, 2026 10:00 PM नॉटिंगम भारत बनाम इंग्लैंड, चौथा T20I 09 जुलाई, 2026 10:00 PM ब्रिस्टल भारत बनाम इंग्लैंड, पांचवां T20I 11 जुलाई, 2026 7:00 PM साउथैम्टन भारत बनाम इंग्लैंड, पहला ODI 14 जुलाई, 2026 3:30 PM बर्मिंगम भारत बनाम इंग्लैंड, दूसरा ODI 16 जुलाई, 2026 5:30 PM कार्डिफ भारत बनाम इंग्लैंड, तीसरा ODI 19 जुलाई, 2026 3:30 PM लंदन, लॉर्ड्स

इंग्लैंड-आयरलैंड T20 सीरीज 2026 के लिए भारतीय टीम

इंग्लैंड T20 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी