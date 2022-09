दुबई: रविवार को श्रीलंका ने पाकिस्तान को एशिया कप 2022 के फाइनल में 23 रन से हरा दिया. जाहिर सी बात है कि इसके बाद पाकिस्तानी फैंस में इसे लेकर दुख होगा. हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा शायद नतीजे को कुछ ज्यादा ही दिल से लगा बैठे. एक भारतीय पत्रकार ने जब राजा से मैच के बारे में सवाल पूछा तो वह बुरी तरह भड़क गए. इतना ही नहीं उन्होंने उस पत्रकार का मोबाइल भी पकड़ लिया.

दरअसल पाकिस्तान की हार के बाद रमीज राजा दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम से बाहर निकल रहे थे. इस दौरान एक भारतीय पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा तो वह भड़क गए और बोले- आपके लोग तो बहुत खुश होंगे न..

स्टेडियम से बाहर निकलते हुए पीसीबी चीफ रमीज राजा पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे. इस बीच एक भारतीय पत्रकार ने उनसे पूछा पाकिस्तान की अवाम बड़ी नाखुश है, उनके लिए कोई संदेश?

कुछ ऐसा था यह मामला-

पत्रकार: ‘अवाम बड़ी नखुश है. उनके झूठ कोई संदेश?

रमीज राजा: ‘देखिए आप इंडिया से होंगे, आपके (आवम) तो बहुत खुश होंगे.’

पत्रकार: ‘हम खुश नहीं है.

रमीज राजा: ‘कौनसी अवाम?

पत्रकार: “मैंने देखा है पाकिस्तान के लोगो को रोते हुए जाते हुए. क्या मैं गलत बोल रहा हूं रमीज भाई?

रमीज राजा: “आप अवाम को जर्नलाइज कर रहे हैं.

