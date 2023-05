VIDEO: राशिद खान का जवाब नहीं, 1 ही ओवर में रोहित और इशान का किया शिकार

गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पंड्या ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2023 के 57वें मुकाबले में शुक्रवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. बल्लेबाजी का न्यौता मिलने पर कप्तान रोहित शर्मा और इशान किशन की जोड़ी मैदान पर उतरी. इस सलामी जोड़ी ने पहले ही ओवर से गुजरात के गेंदबाजों की खबर लेना शुरू कर दिया. पावरप्ले के 6 ओवरों में दोनों ने मिलकर बिना कोई विकेट खोए स्कोरबोर्ड पर 61 रन लगा दिए.

गुजरात के लिए रोहित और इशान किशन बड़ा खतरा बनते नजर आ रहे थे लेकिन फिर कप्तान हार्दिक ने जाल बिछाया और मुंबई की सलामी जोड़ी एक ही ओवर में पवेलियन लौट गई. दरअसल, राशिद खान 7वां ओवर लेकर आए और पहली ही गेंद पर मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा को अपने जाल में फंसा लिया. राशिद ने आफ स्टंप की लाइन में गुड लेंथ गेंद फेंकी जो टर्न हुई. रोहित शॉट खेलने के लिए फ्रंट फुट पर आए और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा स्लिप में खड़े राहुल तेवतिया के हाथों में चली गई. रोहित 18 गेंदों पर 29 रन बनाकर आउट हुए.

Rohit Sharma ✅

Ishan Kishan ✅@rashidkhan_19 dismissed both #MI openers in the same over

Follow the Match: https://t.co/o61rmJWtC5#TATAIPL | #MIvGT | @gujarat_titans pic.twitter.com/iW2PX7Q9fA

— IndianPremierLeague (@IPL) May 12, 2023