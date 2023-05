राशिद के 10 छक्कों ने बना दिया T20 क्रिकेट में नया इतिहास, चौथी बार हुआ ये बड़ा कारनामा

मुंबई इंडियंस ने वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए IPL 2023 के 57वें मैच में शुक्रवार को सूर्यकुमार के धमाकेदार शतक की बदौलत गुजरात टाइटंस को 27 रन से हरा दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने मुंबई इंडियंस ने पांच विकेट पर 218 रन बनाये जिसमें सूर्यकुमार के नाबाद 103 रनों का अहम योगदान रहा. इसके जवाब में गुजरात 20 ओवर में आठ विकेट पर 191 रन ही बना सका.

इस मुकाबले में भले ही गुजरात को हार मिली लेकिन ऑलराउंडर राशिद खान ने शानदार गेंदबाजी के बाद धमाकेदार बल्लेबाजी से मुंबई के फैंस को भी अपना दीवाना बना दिया. राशिद ने महज 32 गेंद में नाबाद 79 रनों की पारी खेली. इस पारी में अफगान बल्लेबाज ने तीन चौको जड़ने के अलावा 10 छक्के गगनचुंबी छक्के भी जड़े. इस तरह राशिद खान ने IPL ही नहीं बल्कि T20 क्रिकेट में एक नया इतिहास बना दिया. दरअसल, राशिद खान सभी T20 क्रिकेट के इतिहास में नंबर 8 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए 10 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं.

इससे पहले राशिद ने गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 30 रन देकर 4 अहम विकेट अपने नाम किए और फिर बल्ले से शानदार अर्धशतकीय पारी खेली. इसके साथ ही राशिद IPL में 4 विकेट और 50+ स्कोर बनान का कारनामा करने वाले छठे क्रिकेटर बन गए. IPL में ये कमाल आज तक सिर्फ 7 बार हुआ है जिसमें युवराज सिंह ने 2 बार ये कारनाा किया है.

