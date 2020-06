मां के निधन से शोक में राशिद खान; तेंदुलकर ने कहा- किसी को खोने का दर्द हमेशा समझना असंभव

क्रिकेट जगत से आज एक और बुरी खबर आई है, आज अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर राशिद खान की मां का निधन हो गया है। राशिद ने ट्विटर के जरिए ये दुखद खबर सुनाई।

राशिद ने लिखा, “आप मेरा घर थी मां, आपके बिना मेरा घर नहीं है लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि आप हमारे बीच नहीं हैं। आपको हमेशा याद करूंगा मां, आपकी आत्मा को शांति मिले।”

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ You were my home my mother I had no home but you . i can’t believe you are no more with me you will missed forever . Rest In Peace #MOTHER — Rashid Khan (@rashidkhan_19) June 18, 2020

इस दुखद समाचार को सुनने के बाद फैंस के साथ साथ क्रिकेट जगत के कई दिग्गजों ने राशिद को सांत्वना दी।

पूर्व भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने लिखा, “जो आपको निस्वार्थ प्यार करता हो उसे खोने का दर्द सह पाना असंभव होता है। आपकी मां हमेशा आप पर नजर बनाए रखेंगी राशिद। आपके और आपके परिवार के प्रति मेरी सांत्वनाएं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।”

The pain of losing someone who loved us selflessly is always impossible to comprehend. Your mother will always be watching over you Rashid. My deepest condolences to you and your family. May her soul Rest in Peace! — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) June 19, 2020

तेंदुलकर के अलावा भारत के ऋद्धिमान साहा और इरफान पठान के साथ ब्रैंडन टेलर, वहाब रियाज, नसीम शाह, मोहम्मज आमिर, फवाद अहमद, ईशा गुहा, हामिद हसन, अहमद शहजाद ने भी दुख की घड़ी में राशिद को सांत्वाना दी।

Inna liallahi wa inna ilaihi rajioun. May Allah give you and your family the strength to ease your pain brother — Irfan Pathan (@IrfanPathan) June 19, 2020

राशिद की बिग बैश लीग टीम एडिलेड स्ट्राइकर्स, पाकिस्तान सुपर लीग की टीम क्वैटा ग्लेडिएटर्स और इंडियन प्रीमियर लीग टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने भी अपने खिलाड़ी को संदेश भेजकर उनका दुख बांटा।

I’m really sorry to hear that Rash. Keep strong buddy — Brendan Taylor (@BrendanTaylor86) June 19, 2020

Sending love Rashid — Isa Guha (@isaguha) June 18, 2020

ALLAH de warta Bakhana oki Aw pa Jannat ke de warta AALA Mqaaam warki Aw Taso tol kor wala la Sabre Jameel.. — Fawad Ahmed (@bachaji23) June 18, 2020

I am deeply saddened by the loss of your mother Rashid Khan that you and your family have encountered. I offer you my thoughts, prayers and well-wishes during this dark time in your life. “May Almighty Allah dwell her in Jannatul Firdaus” Ameen pic.twitter.com/wYF4qNLzoT — Hamid Hassan (@hamidhassanHH) June 18, 2020

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ My heartfelt condolences brother. Lots of prayers for the departed soul, I know it can’t compensate your loss but that’s what she needs the most now. May she rest in eternal peace, Ameen. — Ahmad Shahzad 🇵🇰 (@iamAhmadshahzad) June 18, 2020

My condolences to you…May her soul rest in peace..stay strong — Wriddhiman Saha (@Wriddhipops) June 18, 2020

We are always, always here for you, Rash — Adelaide Strikers (@StrikersBBL) June 18, 2020