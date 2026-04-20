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राशिद खान ने ठुकराया था भारत की नागरिकता का ऑफर, नेट वर्थ जानकर चौंक जाएंगे

राशिद खान टी20 क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल गेंदबाज हैं. उन्होंने 524 मैचों में 708 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Apr 20, 2026, 04:39 PM IST

Published On Apr 20, 2026, 04:39 PM IST

Last UpdatedApr 20, 2026, 04:39 PM IST

Rashid Khan Net worth

Rashid Khan Net worth

Rashid Khan Net Worth: अफगानिस्तान के स्टार खिलाड़ी राशिद खान आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस का हिस्सा हैं. हाल ही में राशिद खान पिता बने हैं, जिसकी खबर खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस को दी थी. भारत में राशिद खान की जबरदस्त फैन फालोइंग हैं. एक दिन पहले राशिद खान के ऊपर लिखी गई किताब ‘राशिद खान: फ्रॉम स्ट्रीट्स टू स्टारडम’ में इस बात का खुलासा हुआ कि उन्हें भारत की नागरिकता का ऑफर दिया गया था, मगर उसे उन्होंने ठुकरा दिया था. अफगानिस्तान का यह स्टार दुनिया भर में आयोजित होने वाली टी-20 लीग में खेलते नजर आते हैं और उनके नाम टी-20 में सबसे ज्यादा विकेट भी है. राशिद खान का नेट वर्थ जानकर भी आप हैरान रह जाएंगे.

27 साल के राशिद खान लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं. अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 150 किलोमीटर दूर जलालाबाद में है. उनका घर किसी आलीशान महल से कम नहीं है. साथ ही साथ ही इस घर में कई लग्जरी कारें लैंड रोवर वोग और टोयोटा फॉर्च्यूनर मौजूद है. साल 2020 में राशिद खान की दुनिया भर में सराहना हुई थी, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग के पीड़ितों के लिए पैसे जुटाया और अपने सबसे महंगी मित्सुबिशी आउटलैंडर PHEV कार की नीलामी कर दी थी.

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कितना है राशिद खान का नेट वर्थ ?

रिपोर्ट्स के मुताबिक राशिद खान की कुल संपत्ति लगभग 30 से 35 करोड़ रुपए (करीब 4-5 मिलियन डॉलर) के आसपास है. उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा टी20 लीग्स और ब्रांड एंडोर्समेंट के अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट मैच से आता है. नेशनल टीम से उन्हें हर साल लगभग 73 लाख रुपए मिलते हैं. आईपीएल में वह गुजरात टाइटंस का हिस्सा है. आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस की टीम ने उन्हें 18 करोड़ रुपए में रिटेन किया था. आईपीएल से हर सीजन उन्होंने करोड़ों की सैलरी मिलती है.

राशिद खान बिग बैश लीग, कैरेबियन प्रीमियर लीग और द हंड्रेड जैसे टूर्नामेंट में खेलते हैं, जहां से भी उन्हें मोटी रकम मिलती है. इसके अलावा वह ब्रांड प्रमोशन और सोशल मीडिया के जरिए भी वे अच्छी कमाई करते हैं.

आईपीएल 2026 में राशिद खान का प्रदर्शन

आईपीएल 2026 में राशिद खान ने पांच मुकाबले खेले हैं, जिसमें उनके नाम छह विकेट है. केकेआर के खिलाफ पिछले मैच में उन्होंने चार ओवर में 41 रन लुटाए थे. उन्होंने इस सीजन में एक मैच में गुजरात टीम की कप्तानी भी संभाली थी, तब नियमित कप्तान शुभमन गिल चोट की वजह से टीम से बाहर थे.

टी20 में राशिद खान का है शानदार रिकॉर्ड

17 साल की उम्र में अफगानिस्तान के लिए डेब्यू करने वाले राशिद खान के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट हैं. 115 मैचों में उन्होंने 193 विकेट लिए हैं. वह टी20 क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल गेंदबाज हैं. उन्होंने 524 मैचों में 708 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया है.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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