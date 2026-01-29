भले ही बल्लेबाज मुझे अच्छी तरह से जानता हो, मगर... राशिद खान ने दी चेतावनी

राशिद खान ने कहा, मुझे लगता है कि यह इस बारे में नहीं है कि मुझे अपने वेरिएशन या लाइन और लेंथ में बदलाव करना चाहिए.

अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने उन सुझावों को खारिज कर दिया है कि बल्लेबाजों ने उन्हें “समझ लिया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सटीकता, न कि बदलाव, उनके प्रभाव को तय करेगी, क्योंकि उनकी टीम अगले महीने भारत और श्रीलंका में होने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है. टी 20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू हो रहा है और अफगानिस्तान को ग्रुप D में नेपाल, स्कॉटलैंड, वेस्टइंडीज और UAE के साथ रखा गया है.

पिछले एक दशक में T20 क्रिकेट में लेग-स्पिनरों की भूमिका को फिर से परिभाषित करने के बाद राशिद को पिछले दो इंडियन प्रीमियर लीग सीज़न में गुजरात टाइटन्स के साथ कम सफलता मिली, जिससे उनकी गेंदबाजी के अनुमानित होने पर बहस शुरू हो गई।

रेड बुल द्वारा आयोजित एक बातचीत में राशिद ने PTI वीडियो से कहा, मुझे लगता है कि यह इस बारे में नहीं है कि मुझे अपने वेरिएशन या लाइन और लेंथ में बदलाव करना चाहिए… ऐसी चीजें.

आईपीएल के पिछले कुछ सीजन में राशिद खान ने किया है निराश

पिछले दो सीज़न में राशिद के IPL के आंकड़े सालों के शानदार प्रदर्शन के बाद फॉर्म में गिरावट की कहानी बताते हैं. 2023 में 17 मैचों में 27 विकेट लेकर पर्पल कैप लिस्ट में दूसरे स्थान पर रहने के बाद, 2024 में उनके विकेटों की संख्या 12 मैचों में घटकर 10 रह गई. 2025 में यह और गिरकर 15 मैचों में सिर्फ नौ रह गई,जबकि उनकी इकॉनमी 9 रन प्रति ओवर से ऊपर चली गई.

‘T20 क्रिकेट में मार्जिन बहुत कम होता है’

अफगानिस्तान के कप्तान ने कहा कि T20 क्रिकेट में मार्जिन बहुत कम होता है और एग्जीक्यूशन ही निर्णायक होता है. अफगान कप्तान ने आगे कहा, मैं अपनी लाइन थोड़ी मिस कर देता हूं, जिसमें मैं पहले बहुत अच्छा था, चिंता की कोई बात नहीं है, जब भी मैं अपनी लाइन और लेंथ मिस करता हूं,तो रन देता हूं,मुझे बस यही लगता है.

‘बल्लेबाज मुझे अच्छी तरह से जानता हो,फिर भी यह मुश्किल होगा’

राशिद ने कहा कि अनुमानित होने को अक्सर गलत समझा जाता है. उन्होंने बताया कि बेहतरीन गेंदबाज रहस्य के बजाय सटीकता के कारण सफल होते हैं. उन्होंने कहा, बहुत सारे गेंदबाज हैं जिनके बारे में लोगों को पता होता है कि वे क्या करने वाले हैं, फिर भी वे उनके हाथों आउट हो जाते हैं. उन्होंने आगे कहा, अगर कोई मिशेल स्टार्क जैसा है जो आमतौर पर नई गेंद से इन-स्विंगर फेंकता है, तो हर कोई जानता है लेकिन फिर भी वह आपको आउट कर देता है, वह आपको सिर्फ इसलिए आउट करता है क्योंकि वह लगातार सही जगह पर गेंद डालता है और यही मायने रखता है. राशिद ने कहा, मुझे लगता है कि मेरे लिए भी, यह उसी जगह पर गेंद डालने के बारे में है, भले ही बल्लेबाज मुझे अच्छी तरह से जानता हो, फिर भी यह मुश्किल होगा.

अफगानिस्तान वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-1 से T20I सीरीज़ जीतकर आ रहा है, इस नतीजे से टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है. उन्होंने कहा कि तैयारी अच्छी है और मुझे लगता है कि सब अच्छा कर रहे है, बैटिंग, फील्डिंग, मुझे लगता है कि बॉलिंग, सब कुछ अच्छा चल रहा है और उम्मीद है कि हमारा वर्ल्ड कप अच्छा जाएगा,” राशिद ने आगे कहा।

‘हमारे टॉप खिलाड़ियों ने भारत में बहुत क्रिकेट खेला है’

राशिद, मोहम्मद नबी, मुजीब उर रहमान और नूर अहमद सहित कई खिलाड़ियों को भारत में बॉलिंग करने का काफी अनुभव है. राशिद खान ने कहा, सभी टॉप खिलाड़ियों ने भारत में बहुत क्रिकेट खेला है और सभी यहां के हालात से काफी वाकिफ हैं. लेकिन उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सिर्फ नाम से टीम आगे नहीं बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि आपके पास सबसे अच्छी बॉलिंग यूनिट हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको मैच में अपना बेस्ट गेम दिखाना होगा और लगातार सही जगह पर बॉलिंग करनी होगी.

‘शुभमन गिल से मिली यह सीख’

राशिद ने गुजरात टाइटन्स के कप्तान शुभमन गिल से सीखने के बारे में भी बात की, जिनका दबाव में शांत रहना उन पर गहरा असर डाल गया. उन्होंने कहा कि वह ऐसा खिलाड़ी है जो मुश्किल क्रिकेट में शामिल रहा है, जब आप रेड-बॉल के कप्तान होते हैं और भारत के लिए और अलग-अलग हालात में मुश्किल विरोधियों के खिलाफ खेलते हैं, तो इस तरह का अनुभव आप उनसे हासिल कर सकते हैं.