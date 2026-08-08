राशिद खान का फिर चला जादू, अपनी फिरकी की धुन पर बल्लेबाजों को नचाया

राशिद खान (छह विकेट) ने गेंद से कहर बरपाया, जिससे अफगानिस्तान की टीम ने दूसरे वनडे मैच में आयरलैंड को डकबर्थ लुईस नियम से 92 रन से हरा दिया. इस जीत के साथ अफगानिस्तान ने वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है.

बारिश की वजह से मुकाबला 47-47 ओवर का खेला गया था, अफगानिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इब्राहिम जादरान के अर्धशतक की बदौलत नौ विकेट पर 299 रन बनाए. आयरलैंड की टीम इसके जवाब में 33.4 ओवर में 207 रन पर ढेर हो गई. राशिद खान को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया.

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300 रन के लक्ष्य को हासिल करने उतरी आयरलैंड को पहला झटका कप्तान पॉल स्टर्लिंग के रूप में लगा. स्टर्लिंग मात्र 5 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद एंड्रयू बालबर्नी और कैड कारमाइकल ने दूसरे विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी कर टीम का स्कोर 96 तक पहुंचाया. इसी स्कोर पर बालबर्नी 36 रन बनाकर आउट हुए. कारमाइकल ने अर्धशतक लगाया. वह 66 गेंदों पर दो छक्कों और 6 चौकों की मदद से 62 रन की पारी खेलकर आउट हुए. हैरी टैक्टर 5 और लॉर्कन टुकर 23 रन बनाकर आउट हुए.

10 रन के अंदर गिरे आखिरी पांच विकेट

25.5 ओवर में 5 विकेट, 152 रन बनाकर लक्ष्य की तरफ बढ़ती दिख रही आयरलैंड का छठा विकेट 198 के स्कोर पर गिरा. इसके बाद निचले क्रम के बल्लेबाज अफगानिस्तान के गेंदबाजों का सामना नहीं कर सके, पूरी टीम 33.4 ओवर में 207 रन पर सिमट गई, आयरलैंड ने आखिरी 5 विकेट 25 गेंदों पर सिर्फ 10 रन जोड़कर गंवा दिए. अफगानिस्तान के लिए राशिद खान ने 6, अजमतुल्लाह ओमरजाई ने 2 और फजलहक फारुकी ने 1 विकेट लिए. राशिद खान ने 7.4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 34 रन दिए और छह बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया.

इब्राहिम जादरान ने खेली 84 रन की पारी

इससे पहले टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान ने 47 ओवर में 8 विकेट पर 299 रन बनाए. अफगानिस्तान के लिए गुरबाज ने 32, अटल ने 45, इब्राहिम जादरान ने 97 गेंदों पर 2 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 84 रन बनाए। कप्तान रहमत शाह ने 30, अजमतुल्लाह ओमरजाई ने 33, दरविश रसूली ने 16 और पूर्व कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने 21 गेंदों पर तेज 36 रन बनाए. आयरलैंड की तरफ से मार्क अडेयर ने 2, और जय मूंद्रा ने 2 विकेट लिए. गेविन, कर्टिस कैंफर, और हैरी टैक्टर ने 1-1 विकेट लिए.