Vaibhav SooryavanshiAjit AgarkarRohit SharmaIND vs SLGautam Gambhir
Copied

राशिद खान का फिर चला जादू, अपनी फिरकी की धुन पर बल्लेबाजों को नचाया

राशिद खान ने 7.4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 34 रन दिए और छह बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया, जिससे अफगानिस्तान ने आयरलैंड को मात दी.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Aug 08, 2026, 09:08 AM IST

Published On Aug 08, 2026, 09:08 AM IST

Last UpdatedAug 08, 2026, 09:08 AM IST

Rashid Khan

Rashid Khan

राशिद खान (छह विकेट) ने गेंद से कहर बरपाया, जिससे अफगानिस्तान की टीम ने दूसरे वनडे मैच में आयरलैंड को डकबर्थ लुईस नियम से 92 रन से हरा दिया. इस जीत के साथ अफगानिस्तान ने वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है.

बारिश की वजह से मुकाबला 47-47 ओवर का खेला गया था, अफगानिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इब्राहिम जादरान के अर्धशतक की बदौलत नौ विकेट पर 299 रन बनाए. आयरलैंड की टीम इसके जवाब में 33.4 ओवर में 207 रन पर ढेर हो गई. राशिद खान को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

300 रन के लक्ष्य को हासिल करने उतरी आयरलैंड को पहला झटका कप्तान पॉल स्टर्लिंग के रूप में लगा. स्टर्लिंग मात्र 5 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद एंड्रयू बालबर्नी और कैड कारमाइकल ने दूसरे विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी कर टीम का स्कोर 96 तक पहुंचाया. इसी स्कोर पर बालबर्नी 36 रन बनाकर आउट हुए. कारमाइकल ने अर्धशतक लगाया. वह 66 गेंदों पर दो छक्कों और 6 चौकों की मदद से 62 रन की पारी खेलकर आउट हुए. हैरी टैक्टर 5 और लॉर्कन टुकर 23 रन बनाकर आउट हुए.

10 रन के अंदर गिरे आखिरी पांच विकेट

25.5 ओवर में 5 विकेट, 152 रन बनाकर लक्ष्य की तरफ बढ़ती दिख रही आयरलैंड का छठा विकेट 198 के स्कोर पर गिरा. इसके बाद निचले क्रम के बल्लेबाज अफगानिस्तान के गेंदबाजों का सामना नहीं कर सके, पूरी टीम 33.4 ओवर में 207 रन पर सिमट गई, आयरलैंड ने आखिरी 5 विकेट 25 गेंदों पर सिर्फ 10 रन जोड़कर गंवा दिए. अफगानिस्तान के लिए राशिद खान ने 6, अजमतुल्लाह ओमरजाई ने 2 और फजलहक फारुकी ने 1 विकेट लिए. राशिद खान ने 7.4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 34 रन दिए और छह बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया.

इब्राहिम जादरान ने खेली 84 रन की पारी

इससे पहले टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान ने 47 ओवर में 8 विकेट पर 299 रन बनाए. अफगानिस्तान के लिए गुरबाज ने 32, अटल ने 45, इब्राहिम जादरान ने 97 गेंदों पर 2 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 84 रन बनाए। कप्तान रहमत शाह ने 30, अजमतुल्लाह ओमरजाई ने 33, दरविश रसूली ने 16 और पूर्व कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने 21 गेंदों पर तेज 36 रन बनाए. आयरलैंड की तरफ से मार्क अडेयर ने 2, और जय मूंद्रा ने 2 विकेट लिए. गेविन, कर्टिस कैंफर, और हैरी टैक्टर ने 1-1 विकेट लिए.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

मोहम्मद नबी की छुट्टी, आयरलैंड वनडे सीरीज के लिए अफगानिस्तान टीम का ऐलान

मोहम्मद नबी की छुट्टी, आयरलैंड वनडे सीरीज के लिए अफगानिस्तान टीम का ऐलान
IND VS AFG: भारत ने अफगानिस्तान को 3-0 से किया क्लीन स्वीप, तीसरे वनडे में नौ विकेट से जीत

IND VS AFG: भारत ने अफगानिस्तान को 3-0 से किया क्लीन स्वीप, तीसरे वनडे में नौ विकेट से जीत

आखिर राशिद खान क्यों नहीं खेले भारत के खिलाफ टेस्ट मैच, कब करेंगे वापसी?

आखिर राशिद खान क्यों नहीं खेले भारत के खिलाफ टेस्ट मैच, कब करेंगे वापसी?
IPL 2026, Qualifier-2 RR vs GT: राशिद खान लगाएंगे लगाम या सूर्यवंशी मचाएंगे घमासान

IPL 2026, Qualifier-2 RR vs GT: राशिद खान लगाएंगे लगाम या सूर्यवंशी मचाएंगे घमासान

Latest News

rashid-khan-81

राशिद खान का फिर चला जादू, अपनी फिरकी की धुन पर बल्लेबाजों को नचाया
travis-head-australia

ट्रेविस हेड ने लगातार दूसरी बार जीता ‘एलन बॉर्डर मेडल’, स्टार्क- मार्श को भी मिला सम्मान
ind-vs-sl-11-2

वॉर्मअप मैच: स्पिनर्स ने कराई टीम इंडिया की वापसी, पहले दिन श्रीलंका का स्कोर- 363/8
ind-vs-sl-test-4

क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, भारत- श्रीलंका सीरीज में स्टेडियम में दर्शकों की फ्री एंट्री

rahane-22

श्रीलंकाई स्पिनर्स का कैसे सामना करें.... रहाणे ने टीम इंडिया के बैटर्स को दिया मंत्र
ajinyka-rahane-2

अजिंक्य रहाणे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के बाद इस टी-20 लीग में खेलते नजर आएंगे

Editor's Pick

Srilanka Cricket announces free entry for fans in Galle and Colombo for India-Sri Lanka Tests

क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, भारत- श्रीलंका सीरीज में स्टेडियम में दर्शकों की फ्री एंट्री

India batters cannot be defensive, need to be more proactive against SL spinners Says ajinkya Rahane

श्रीलंकाई स्पिनर्स का कैसे सामना करें.... रहाणे ने टीम इंडिया के बैटर्स को दिया मंत्र
Jasprit Bumrah Should take a break former Indian cricketer backs Mohammed Shami and Bhuvneshwar Kumar

उसे ब्रेक लेना चाहिए, वह तीनों फॉर्मेट नहीं खेल सकता... जसप्रीत बुमराह पर पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान
Rishabh Pant Will be the Key of India in Test Series Against Sri Lanka Says former wicket keeper Deep Dasgupta

श्रीलंका के खिलाफ कैसे तुरुप का पत्ता साबित होंगे पंत, पूर्व विकेटकीपर ने किया खुलासा
Most Wickets By Indian Bowlers in Sri Lanka in Test Cricket Ravichandran Ashwin To Amit Mishra

IND vs SL: श्रीलंका में टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज
Women’s T20 Asia Cup 2026 schedule unveiled India to face Pakistan on September 5

महिला T20 एशिया कप 2026 का शेड्यूल जारी, जानें कब होगा भारत- पाकिस्तान मुकाबला ?