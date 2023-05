राशिद खान ने पकड़ा असंभव कैच, VIDEO देख रह जाएंगे दंग

आईपीएल 2023 में रविवार को पहले मैच में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला खेला गया. इस मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी राशिद खान ने फील्डिंग में अपना कमाल दिखाया. उन्होंने इस मैच में काइले मेयर्स का असंभव कैच लपका.

नौवें ओवर में गुजरात टाइटंस के लिए मोहित शर्मा गेंदबाजी करने आए थे. इस ओवर की दूसरी गेंद थी, जो स्लोअर थी. लखनऊ सुपरजायंट्स के बल्लेबाज कायले मेयर्स ने शरीर पर आती हुई गेंद को पुल किया, लेकिन उनका बल्ला जल्दी चल गया. गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगकर स्क्वेयर लेग के ऊपर हवा में चली गई. गुजरात टाइटंस के फील्डर राशिद खान डीप से दौड़ते हुए आए और आगे की तरफ स्लाइड करते हुए कैच को लपक लिया. राशिद खान ने इस कैच को लपकने के लिए 26 मीटर की दूरी कवर की.

