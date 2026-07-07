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शानदार प्रदर्शन के बाद भी नहीं हुआ टीम इंडिया में सिलेक्शन, RCB के इस पेसर साथ हुई ज्यादती? समझिए पूरी कहानी

रसिख सलाम ने आईपीएल 2026 में कमाल का खेल दिखाया. वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के नायकों में शामिल रहे. इस प्रदर्शन के बाद उम्मीद थी कि उन्हें भारतीय टीम में चुना जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 07, 2026, 03:06 PM IST

Published On Jul 07, 2026, 03:06 PM IST

Last UpdatedJul 07, 2026, 03:06 PM IST

Rasikh salam

रसिख सलाम को नहीं मिली टीम इंडिया में जगह (Pic- IANS)

जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारत की टीम का ऐलान किया गया. टीम की कमान श्रेयस अय्यर को ही सौंपी गई. एक पेसर का नाम बार-बार सामने आ रहा है जिसके बारे में कहा जा रहा है वह बदकिस्मत रहा कि इस टीम में जगह नहीं बना पाया.

टीम की गेंदबाजी की बात करें तो इसमें यश ठाकुर, मयंक यादव और अशोक शर्मा को शामिल किया गया है. इसके अलावा बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष दूबे को भी टीम में जगह दी गई है. हालांकि इस टीम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पेसर रासिख सलाम को नजरअंदाज करने पर सवाल उठ रहे हैं.

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सलाम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को इस सीजन में कई मैचों में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. इस पेसर की रफ्तार और सटीकता ने सभी को प्रभावित किया. लेकिन सिलेक्टर्स का ध्यान उस ओर नहीं गया. हालांकि अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सिलेक्टर्स ने इस सीरीज के लिए युवा खिलाड़ियों को तवज्जो दी है. और इसी वजह से संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह और अर्शदीप सिंह जैसे सीनियर खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया गया है. वहीं पेस बैटरी में इन खिलाड़ियों को चुना गया है.

इस खबर में यह भी कहा गया है कि सिलेक्टर्स पेस बैटरी का एक पूल बनाना चाहते हैं. और ऐसा होना भी चाहिए. लेकिन दुनिया के सबसे बड़े टी20 टूर्नामेंट यानी आईपीएल में अच्छा खरने वाले खिलाड़ी की अनदेखी जरा समझ से परे है. और वह भी एक ऐसे दौरे के लिए जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह युवा खिलाड़ियों को आजमाने का मौका है.

बात करें इस दौरे पर सिलेक्टर हुए गेंदबाजों की तो, मयंक यादव ने इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए चार मैच खेले. और वह इन चारों मैचों में कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए. वहीं पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल 2026 में सिर्फ एक मैच खेलने वाले यश ठाकुर ने दो सफलताएं हासिल कीं. वहीं अशोक शर्मा ने गुजरात टाइटंस के लिए इस सीजन में छह मैच खेले और छह सफलताएं हासिल कीं. वहीं बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष दूबे ने आईपीएल 2026 में 8 मैचों में 8 विकेट लिए. वहीं रसिक सलाम ने IPL 2026 में RCB के लिए 12 मैच खेले और 19 विकेट हासिल किए. यानी अगर चारों गेंदबाजों के विकेट जोड़ लिए जाएं तो ये 16 विकेट बनते हैं और सलाम ने 19 विकेट लिए.

तो क्या, सलाम के साथ ज्यादती हुई. यह कह सकते हैं कि इस पेसर को टीम में शामिल किया जा सकता था. उनका हालिया प्रदर्शन ऐसा रहा भी है. लेकिन बाकी पेसर्स ने भी प्रभावी प्रदर्शन किया है. अशोक शर्मा की बात करें तो उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अच्छा खेल दिखाया. उनकी रफ्तार ने सभी को प्रभावित किया है. आईपीएल 2026 के सीजन की सबसे तेज गेंद 154.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी थी. राजस्थान से आने वाले इस पेसर को इसी वजह से फास्ट ट्रैक किया जा रहा है.

अब बात करें यश ठाकुर की तो वह बीते कई साल से घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं. भारत ए के लिए उनका प्रदर्शन सराहनीय था. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इस सीजन में उन्होंने सात मैचों में 18 विकेट लिए. वहीं घरेलू वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने 9 मैचों में 19 विकेट लिए. इसमें दो बार पारी में चार विकेट थे.

ज़िम्बाब्वे दौरे के लिए भारत की टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर)

भारत के जिम्बाब्वे दौरे का शेड्यूल

पहला टी20- 23 जुलाई, हरारे
दूसरा टी20- 25 जुलाई, हरारे
तीसरा टी20- 26 जुलाई, हरारे

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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