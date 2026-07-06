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ENG vs IND: ट्रेंट ब्रिज में होगी इस खिलाड़ी की होगी छुट्टी, मैनचेस्टर में की थी गलती-पर-गलती

इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा था. इस मैच के बाद हार की कारणों की समीक्षा करते हुए एक बात सामने आई कि टीम इंडिया की गेंदबाजी ही कमजोर कड़ी थी.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 06, 2026, 01:42 PM IST

Published On Jul 06, 2026, 01:42 PM IST

Last UpdatedJul 06, 2026, 01:42 PM IST

Shreyas iyer and gautam gambhir

Shreyas iyer and gautam gambhir

नॉटिंगम: श्रेयस अय्यर की कप्तानी में अभी तक भारतीय टीम जीत से महरूम है. और मंगलवार को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले सीरीज के तीसरे टी20 इंटरनेशनल में टीम को हर हाल में जीत हासिल करनी ही होगी. भारतीय टीम को पहले आयरलैंड में सीरीज में 0-2 से हार मिली और उसके बाद वह इंग्लैंड में जीत हासिल नहीं कर पाया है. पहला मैच बारिश से धुलने के बाद भारत को दूसरे मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा. ऐसे में मंगलवार को होने वाले मैच के लिए टीम कॉम्बिनेशन में बदलाव किया जा सकता है. टीम की गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया जा सकता है.

भारत ने शनिवार को खेले गए सीरीज के दूसरे मैच में 190 रन का स्कोर बनाया था. लेकिन टीम इस स्कोर का बचाव नहीं कर पाई. और ऐसे में प्लेइंग इलेवन में गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया जा सकता है. श्रेयस अय्यर की अगुआई में टीम मैनेजमेंट एक एक्स्ट्रा पेसर को जगह दे सकता है. और लेग स्पिनर रवि बिश्नोई की जगह खतरे में दिख रही है.

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भारत के लिए करो- या-मरो का मुकाबला होगा

पांच मैचों की सीरीज का पहला मैच बारिश से धुलने की वजह से भारत के लिए मंगलवार को होने वाला मैच ‘करो या मरो’ का मुकाबला बन गया है. और अगर भारत यह मुकाबला भी हार जाता है तो वह सीरीज नहीं जीत पाएगा.

बिश्नोई ने की थी गलतियां

मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे टी20 में बिश्नोई पूरी तरह लय से बाहर नजर आए. आखिरी चार ओवरों में इंग्लैंड को जीत के लिए 49 रन चाहिए थे. और ऐसे वक्त पर उन्होंने पारी के 17वें ओवर में 29 रन लुटाए. उन्होंने तीन ‘बैक-फुट नो-बॉल’ फेंकी और आखिर मैच भारत की गिरफ्त से निकल गया. बिश्नोई ने चार ओवरों में बिना कोई विकेट लिए 60 रन लुटा दिए. और ऐसे में टीम इंडिया में उनकी जगह को लेकर सवाल उठने जायज हैं.

टीम प्रबंधन की रणनीति पर भी सवाल

भारत ने मैनचेस्टर में तीन विशेषज्ञ स्पिनर्स के साथ उतरने का फैसला किया था. जानकारों का कहना है कि जब अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती के होते हुए भारत को तीसरे स्पिनर की जरूरत नहीं थी. और ट्रेंट ब्रिजन की परिस्थितियों को देखते हुए बिश्नोई को प्लेइंग इलेवन में जगह मिलना मुश्किल नजर आता है. उनकी जगह पर प्रिंस यादव को अतिरिक्त पेसर के तौर पर शामिल किया जा सकता है. स्विंग और पिच से अतिरिक्त हरकत हासिल करने की उनकी क्षमता उन्हें प्रसिद्ध कृष्णा से बेहतर विकल्प बनाती है, जिनकी ‘बैक-ऑफ-द-लेंथ’ गेंदें टी20 क्रिकेट में आसान साबित होती हैं.

अर्शदीप ने भी एक ओवर में दिए थे 27 रन

तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने पिछले मैच में शुरुआती ओवर में दो विकेट समेत कुल तीन विकेट झटके थे, लेकिन इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक द्वारा उनके एक ओवर में बनाए गए 27 रन भी भारत की हार का बड़ा कारण बने. इंग्लैंड ने 191 रन का लक्ष्य एक ओवर बाकी रहते हासिल कर लिया था. प्रिंस यादव को आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के दूसरे और आखिरी मैच में डेब्यू करने का मौका मिला था. उस मैच में उन्होंने 22 रन देकर तीन विकेट लिए थे.

क्या आती है रवि बिश्नोई की गेंदबाजी में कमी

रवि बिश्नोई की गेंदबाजी की सबसे बड़ी कमी जो पहली नजर में दिखती है वह है विविधता की कमी. बिश्नोई के तरकश में बहुत ज्यादा तीर नहीं हैं. इस लेग स्पिनर की मुख्य गेंद गुगली है. जो टप्पा लगने के बाद दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अंदर आती है. वह गेंद को बहुत कम लेग स्पिन करवाते हैं. ऐसे में बल्लेबाज के लिए उन्हें पढ़ पाना बहुत आसान हो जाता है. गुगली चौंकाने वाला नहीं बल्कि मुख्य हथियार है. इसके साथ ही यह बात भी सोचने की है कि बीते दो सीजन में आईपीएल में भी उनकी फ्रैंचाइजी ने उन्हें पूरे मैच नहीं खिलाए. राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 9 मैच खिलाए और उससे पिछले सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 11 मैचों में मौका दिया था. इसके बाद भी उन्हें सीधा भारत की टी20 टीम में चुन लिया गया.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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