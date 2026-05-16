अंशुल कंबोज के समर्थन में आए रवि शास्त्री, कहा- 'आप गलतियों से जो सीखते हैं, वो ज्यादा जरूरी'

लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में अंशुल काफी महंगे साबित हुए. अंशुल ने अपने 2.4 ओवर के स्पेल में बिना कोई विकेट चटकाए 63 रन खर्च किए. अंशुल के खिलाफ एलएसजी के बल्लेबाज निकोलस पूरन ने चार गेंदों में लगातार 4 छक्के लगाते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से जीत दिलाई. भारत के पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री ने चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज का बचाव किया है. शास्त्री का मानना है कि 25 वर्षीय कंबोज मैच में की गई अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखेंगे और मजबूती से वापसी करेंगे.

अंशुल कंबोज के समर्थन में आए रवि शास्त्री

भारत के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री सीएसके के गेंदबाज अंशुल कंबोज के सपोर्ट में उतर गए हैं. उन्होंने ‘जियोहॉटस्टार’ से कहा कि चार छक्के लगने के बाद अंशुल कंबोज को क्या करना चाहिए था. मेरे हिसाब से उन्हें और यॉर्कर फेंकनी चाहिए थीं और स्टंप्स को टारगेट करना चाहिए था. जब आपको पता हो कि मार्श शॉर्ट बॉल का इंतजार कर रहे हैं, तो या तो यॉर्कर फेंकें या ऑफ स्टंप के बाहर बाउंसर फेंकें. बाउंसर सिर की ऊंचाई के करीब होनी चाहिए, छाती या कमर की ऊंचाई के करीब नहीं, क्योंकि मार्श जैसे खिलाड़ी उन गेंदों को खेलने में बहुत सहज होते हैं.

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हालांकि भारतीय टीम के पूर्व हेड कोच ने कहा कि मुश्किल पल युवा क्रिकेटरों को बेहतर होने में मदद करते हैं. उन्होंने कहा कि अगर उन्हें चार छक्के नहीं लगे होते, तो वह इससे कुछ नहीं सीखते. हर कोई गलतियां करता है. लेकिन उनसे सीखना सबसे जरूरी है. हार के बावजूद शास्त्री ने कहा कि सीएसके को इस मैच से सकारात्मक बातें लेनी चाहिए. क्योंकि बैटिंग के लिए पिच बहुत आसान नहीं थी और उस पर उन्होंने 187/5 का स्कोर बनाया.

शास्त्री ने कहा कि इस हार से सीएसके को सबक लेकर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अगले मैच में उतरना चाहिए. मैं इसे एक खराब दिन के तौर पर देखता हूं, लेकिन यह एक ऐसा गेम भी है जिसने उन्हें कई सबक सिखाए. मुझे लगता है कि सीएसके अगले मैच में अच्छी वापसी करेगी. सीएसके के अब 12 मुकाबलों में 12 प्वाइंट हैं. प्लेऑफ में पहुंचने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को अपने बचे हुए दोनों मुकाबलों में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी.

अंशुल कंबोज के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड

अंशुल कंबोज सीएसके के लिए IPL इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा रन खर्च करने वाले गेंदबाज बन चुके हैं. उन्होंने किसी मैच में अपने स्पेल में 63 रन लुटाए. वहीं चेन्नई के लिए सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले गेंदबाज खलील अहमद हैं. खलील ने साल 2025 में आरसीबी के खिलाफ 3 ओवर गेंदबाजी करते हुए 65 रन लुटाए थे.