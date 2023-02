IND vs AUS: जडेजा पर बॉल टैंपरिंग का आरोप- रवि शास्त्री ने किया करारा जवाब

रविंद्र जडेजा नागपुर टेस्ट के पहले दिन चर्चा में रहे. न सिर्फ इसलिए कि उन्होंने 47 रन देकर पांच विकेट लिए बल्कि उन पर बॉल टैंपरिंग के आरोप भी लगे. ऑस्ट्रेलिया की टीम 177 रन पर ऑल आउट हो गई. दिन का खेल समाप्त होने तक 1 विकेट पर 77 रन बना लिए थे. भारतीय टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने इस पर अपनी राय रखी और इस तरह की बातों को खारिज किया.

पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर जडेजा के प्रदर्शन की खूब तारीफ हुई. लेकिन ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में एक वीडियो सामाने आया जिसमें जडेजा पर गेंद से छेड़छाड़ करने आरोप लगा दिया.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में जडेजा अपने साथी गेंदबाज मोहम्मद सिराज के हाथ से कुछ पदार्थ लेकर अपने अंगूठे पर मलते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को फॉक्स क्रिकेट ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया. इंटरनेट पर जो फुटेज वायरल हो रही है उसमें ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा जिसमें जडेजा गेंद पर कुछ रगड़ रहे हों.

इस बारे में मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को जब टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री से पूछा गया तो उन्होंने सीधा जवाब दिया. शास्त्री ने इस पर साफ तौर पर कहा कि कोई क्या कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.

दूसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले शास्त्री ने आधिकारिक प्रसारणकर्ता के साथ बातचीत में कहा, 'मेरे इस पर दो सवाल हैं. पहला- क्या ऑस्ट्रेलियाई टीम ने कुछ कहा. जवाब है- नहीं. क्या मैच रेफरी ने कोई ऐक्शन की बात कही. जवाब है- नहीं. तो फिर कोई दूसरा क्या कहता है इस पर हम चर्चा भी क्यों कर रहे हैं.' शास्त्री ने कहा कि बात साफ हो गई कि वह दर्द के लिए ऑइन्‍ट्‌मन्‍ट्‌ लगा सकते हैं.

ऑस्ट्रे्लिया के पूर्व कप्तान टिम पेन ने जडेजा के इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, "दिलचस्प."

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने फॉक्स क्रिकेट का ट्वीट शेयर करते हुए लिखा, "वह अपनी स्पिनिंग उँगली पर क्या लगा रहा है ? ऐसा कभी नहीं देखा…'

What is it he is putting on his spinning finger ? Never ever seen this … #INDvsAUS https://t.co/NBPCjFmq3w