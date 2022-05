आमिर खान (Aamir Khan) की गिनती भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में होती है. आमिर ने अपने करियर में दो फिल्मों में क्रिकेट खेला है. एक 1990 में देवानंद (Dev Anand) की डायरेक्ट की गई ‘अव्वल नंबर’ में और दूसरी 2001 की ‘लगान’ (Lagaan). जिसके डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर (Ashutosh Gowariker) थे. लगान को भारत की ओर से ऑस्कर नॉमिनेशन (Lagaan in Oscar Nomination) में भी भेजा गया था.

हाल ही में आमिर खान (Aamir Khan) ने छत पर क्रिकेट खेलते (Aamir Khan Playing Cricket) हुए एक वीडियो पोस्ट किया. आमिर ने क्रिकेट खेलते हुए रवि शास्त्री (Ravi Shastri) से पूछा कि उनका आईपीएल (Aamir Khan in IPL) में कोई चांस है. इस पर भारतीय टीम के पूर्व कोच ने मजेदार जवाब दिया. शास्त्री ने आमिर के खेल का आकलन किया.

आमिर खान इस वीडियो में क्रिकेट का लुत्फ उठा रहे हैं. और इस दौरान पूछ रहे हैं, ‘IPL में कोई चांस है क्या?’ इसे सुनने के बाद जतिन सप्रू शास्त्री से इस पर उनकी राय पूछते हैं. शास्त्री कहते हैं- ‘हे जतिन, वह अच्छी तरह गेद को खेल रहा है. शायद उन्हें फुटवर्क पर काम करने की जरूरत है, लेकिन उन्हें ज्यादातर टीमों में मौका मिल जाएगा.’ यह वीडियो स्टार स्पोर्टस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया है.

The boss has spoken! ?️#AamirKhan, What do you think of @RaviShastriOfc's analysis of your batting? ?@AKPPL_Official | @jatinsapru pic.twitter.com/uR7jrgKzgN

