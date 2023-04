वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 के लिए बीसीसीआई ने मंगलवार को भारतीय टीम की घोषणा कर दी. इस टीम में लंबे समय बाद अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे की वापसी हुई है. वहीं सूर्य कुमार यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. सरफराज खान को एक बार फिर नजरअंदाज किया गया है. भारतीय टीम का ऐलान होने के बाद टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

रवि शास्त्री ने इस टीम को बेस्ट बताते हुए ट्विटर पर लिखा, बेस्ट इंडियन टीम का चयन किया गया है. चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है.

Best Indian team selected. Well done selectors and team management ?? #WTCFinal2023 #TeamIndia pic.twitter.com/olIK46GO96

— Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) April 25, 2023