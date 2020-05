भारतीय टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने एक बार फिर अपनी यादों का पिटारा खोला है और इस बार इस पिटारे में रणजी ट्रॉफी के दिग्गज बल्लेबाज अमोल मजूमदार (Amol Muzumdar) की फोटो निकली है। शास्त्री ने शुक्रवार को मजमूदार के साथ की एक पुरानी फोटो शेयर की है और लिखा है कि मजूमदार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेस्ट ना खेलना भारत का नुकसान था।

With one of #RanjiTrophy giants – @amolmuzumdar11. My last season was his first. I still believe it was #TeamIndia’s loss to not see him in whites. #GentleGiant #Mumbai @MumbaiCricAssoc pic.twitter.com/vf5IAHd6Ol

— Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) May 22, 2020