IND vs AUS: शास्त्री ने बताई पहले टेस्ट के लिए भारत की Playing XI, इस गेंदबाज को किया बाहर

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का 9 फरवरी से नागपुर में आगाज होना है जिसमें मेजबान टीम इंडिया की नजरें टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में जगह बनाने पर लगी होंगी। नागपुर टेस्ट से पहले दोनों ही टीमें मजबूत नजर आ रही हैं लेकिन भारतीय टीम अपने स्पिनरों के दम पर मेहमान टीम भारी पड़ सकती है। पिछली 2 बॉर्डर-गावस्कर सीरीज में भारत ने कंगारूओं को धूल चटाई हैं और पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्रा का मानना है कि इस बार भी टीम इंडिया उसी प्रदर्शन को दोहराएगी।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच के बारे में बात करते हुए रवि शास्त्री ने कहा कि भारत विपक्षी टीम के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग 11 उतारना चाहेगा। ओपनिंग में रोहित शर्मा की जगह पक्की है और उनका साथ देने के लिए शुभमन गिल या केएल राहुल को मौका दिया जा सकता है।

गिल और केएल के बीच एक खिलाड़ी को चुनने के सवाल पर शास्त्री ने कहा, "शुभमन या राहुल का खेलना टीम प्रबंधन पर निर्भर करता है कि वे क्या सोचते हैं। जाहिर है, आप अतीत में जो करते रहे हैं, उसके साथ जाना चाहेंगे, लेकिन फॉर्म महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंने गिल और राहुल को नेट्स में बहुत करीब से प्रैक्टिस करते देखा है। बहुत करीब से। यह एक कठिन फैसला है; जब मैं फुटवर्क देखता हूं, जब मैं टाइमिंग देखता हूं कि कौन बेहतर बल्लेबाजी कर रहा है। अगर इन सब में शुभमन विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल से आगे है , तो ठीक है। आप जानते हैं कि फिर क्या करना है। मैं यह नहीं कहूंगा कि केएल राहुल उप-कप्तान हैं, इसलिए वह स्वत: पसंद बन जाते हैं।"

रवि शास्त्री ने कहा, “भारत को 4-0 से जीत के बारे में सोचना चाहिए, हम घर पर खेल रहे हैं। मैं क्रूर हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया के दो दौरों पर गया हूं, मुझे पता है कि क्या हुआ वहां। मेरी मानसिकता होगी कि मै ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से कैसे हरा सकता हूं।"

रवि शास्त्री ने कहा, "रोहित शर्मा विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल या शुभमन गिल के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव मिडिल ऑर्डर में उतरे।

जब स्पिन-गेंदबाजी ऑलराउंडरों की बात आती है तो भारत के पास विकल्पों का खजाना होता है। लेकिन शास्त्री के लिए विकल्प स्पष्ट है। उन्होंने कहा, "रवींद्र जडेजा वापस टीम में हैं। जडेजा या अक्षर के बीच हमेशा कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। यदि आप अपनी बल्लेबाजी को मजबूत करना चाहते हैं तो आप वास्तव में दोनों को मौका दे सकते है।"

In his first appearance on The ICC Review, Ravi Shastri has picked India's starting XI for the first #INDvAUS Test ?