भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना दूसरा वनडे वर्ल्ड कप 9 साल पहले जीता था. बीते 2 अप्रैल, 2020 को फैंस ने सोशल मीडिया पर खिताबी जीत का सालगिरह मनाया। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने 2011 विश्व कप विनिंग शॉट का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया, जिसे उन्होंने दिग्गज सचिन तेंदुलकर और कप्तान विराट कोहली को भी टैग किया है. टीम इंडिया के इस पूर्व ऑलराउंडर और 2011 विश्व कप के मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे युवराज सिंह ने कहा कि इस वीडियो में महेंद्र सिंह धोनी और मुझे भी टैग किया जाना चाहिए. युवराज के इस बात पर शास्त्री ने युवी को ‘लीजेंड’ करार दिया है.

When it comes to World Cups, you are no Junior. Tussi Legend Ho @YUVSTRONG12 https://t.co/bnZHTyFd8x

— Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) April 3, 2020