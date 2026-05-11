मुंबई इंडियंस को किया था पस्त, अब अंबाती रायडू ने भुवनेश्वर कुमार पर दिया बड़ा बयान

भुवनेश्वर ने अपने चार ओवर के स्पेल में सिर्फ 23 रन देकर चार बड़े विकेट अपने नाम किया. इसके अलावा भुवनेश्वर ने पारी के आखिरी ओवर में छक्का लगाते हुए आरसीबी की जीत में अहम भूमिका निभाई.
Published On May 11, 2026, 08:31 PM IST
Last UpdatedMay 11, 2026, 08:31 PM IST
Ashwin on Bhuvneshwar Kumar
Ambati Rayudu backs Bhuvneshwar Kumar: भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का जलवा आईपीएल 2026 में देखने को मिल रहा है. भारतीय तेज गेंदबाज ने इस सीजन अब तक 20 से ज्यादा विकेट अपने नाम किए हैं. उनके इस प्रदर्शन की जमकर तारीफ हो रही है. उनके इस प्रदर्शन के बाद उन्हें टीम इंडिया में शामिल करने की मांग भी की जा रही है. भारत के पूर्व क्रिकेटर अंबाती रायडू ने रायपुर में भुवनेश्वर की तरफ से दिखाए गए कौशल और नियंत्रण को देखते हुए उन्हें ‘अब एक कलाकार’ बताया. रायडू से पहले अश्विन ने भुवनेश्वर कुमार को भारतीय टी-20 टीम में शामिल करने की मांग की थी.
भुवनेश्वर कुमार का प्रदर्शन मुंबई के खिलाफ खेले गए मुकाबले में शानदार रहा. भुवनेश्वर ने अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 23 रन देकर 4 बड़े विकेट अपने नाम किया. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भुवनेश्वर ने पारी के आखिरी ओवर में छक्का लगाते हुए आरसीबी की जीत में अहम भूमिका निभाई. भुवनेश्वर के प्रदर्शन से रायडू काफी प्रभावित हुए हैं.
रायडू ने कहा कि मुझे लगता है कि यह उनकी अपनी काबिलियत है, और ख़ासकर ऐसी पिच पर जहां ज़्यादातर गेंदें स्टंप्स पर लगती हैं, वह और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं, आम तौर पर, जब कोई बल्लेबाज़ उछाल वाली पिच पर गच्चा खाता है (तो गेंद स्टंप्स से चूक जाती है), लेकिन इस तरह की पिचों पर, वह ज़्यादातर आपको LBW या कैच बिहाइंड आउट करवा देते हैं. उन्होंने कहा कि हमने रोहित के ख़िलाफ़ एक बेहतरीन धीमी गेंद देखी, साथ ही उनकी ‘लकी गेंद’ भी देखी, जो हमेशा बाहर की तरफ़ स्विंग होती है, उनका उस पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण है, वह अब एक तरह के कलाकार बनते जा रहे हैं, वह जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें वह बहुत, बहुत ज़्यादा माहिर होते जा रहे हैं
भुवनेश्वर ने शानदार शुरुआती स्पेल से मुंबई इंडियंस के टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ दी. उन्होंने रयान रिकेल्टन, रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव को ऐसी पिच पर आउट किया जिस पर सीम मूवमेंट और असमतल बाउंस था.
भुवनेश्वर के छक्के पर रायडू ने बताया कि अपने खेलने के दिनों में यह तेज़ गेंदबाज़ नेट्स में इस शॉट का अभ्यास कैसे करता था, असल में, भुवी वह शॉट कवर्स के ऊपर से खेलता है, मैंने उसे कवर्स के ऊपर से कुछ छक्के मारते देखा है, तो वह उसकी ताक़त का क्षेत्र है. उन्होंने कहा कि राज अंगद बावा ने ठीक वहीं गेंद डाली जहां भुवी चाहता था, फिर भी भुवी ने जिस तरह से उस शॉट को खेला, वह काबिले-तारीफ़ है