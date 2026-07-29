तीन स्पिनर्स, दो तेज गेंदबाज... श्रीलंका टेस्ट के लिए रविचंद्रन अश्विन ने चुनी टीम इंडिया की प्लेइंग-11

भारत और श्रीलंका की टीम 15 अगस्त से दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में आमने-सामने होगी. इस मैच से भारत के पूर्व ऑफ-स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने टीम इंडिया की प्लेइंग-11 चुनी है. अश्विन ने श्रीलंका के खिलाफ़ पहले टेस्ट में भारत की ओर से तीन स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाने का समर्थन किया है.

उन्होंने कहा कि रवींद्र जडेजा, मानव सुथार और कुलदीप यादव सभी को प्लेइंग XI में शामिल किया जाना चाहिए. अश्विन ने अपने YouTube चैनल पर कहा, जडेजा ज़रूर खेलेंगे, मानव सुथार ने पिछले मैच में सात विकेट लिए थे वे खेलेंगे और कुलदीप यादव को भी खेलना चाहिए, इस तरह तीन स्पिनर हो जाते है, मुझे लगता है कि उन्हें नंबर 7 पर सारांश जैन को खिलाना चाहिए.

Add Cricket Country as a Preferred Source

अश्विन ने कहा, नंबर 5 पर ऋषभ पंत, नंबर 4 पर शुभमन गिल, नंबर 3 पर देवदत्त पडिक्कल या साई सुदर्शन, वहीं यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल टीम के ओपनर होंगे, इसके बाद तेज़ गेंदबाज़ों के लिए दो जगहें बचती हैं.

भारतीय टीम में रवींद्र जडेजा की टेस्ट सेटअप में वापसी हुई है, वे टेनिस एल्बो की चोट से उबरकर लौटे हैं, जिसके कारण वे इस साल की शुरुआत में IPL के बाद से बाहर थे. शानदार प्रदर्शन के बाद बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने अपनी जगह बनाए रखी है, जबकि रिस्ट-स्पिनर कुलदीप यादव भी उपलब्ध हैं, इससे टीम मैनेजमेंट को श्रीलंका में धीमी गति के गेंदबाज़ों के अनुकूल परिस्थितियों के लिए कई स्पिन विकल्प मिल गए हैं.

साई सुदर्शन का होना भारत के लिए फायदेमंद: अश्विन

अश्विन ने साई सुदर्शन की फिटनेस के महत्व पर भी ज़ोर दिया. उनका मानना ​​है कि अगर पहले टेस्ट से पहले उन्हें फिट घोषित कर दिया जाता है, तो यह युवा बाएं हाथ का बल्लेबाज़ अहम भूमिका निभा सकता है. अश्विन ने आगे कहा, सबसे पहले, मुझे लगता है कि भारत के लिए सबसे बड़ा नुकसान साई सुदर्शन की फिटनेस हो सकती है क्योंकि उन्होंने हाल ही में इंडिया ‘A’ सीरीज़ में दो शतक लगाए थे, उनमें से एक गाले में था, जहां की परिस्थितियां अनोखी हैं, हवा, गेंद कैसे घूमती है, एंगल – इन सब को समझने में समय लगता है, लेकिन उन्होंने वहां शतक लगाया। अगर वह फिट रहते हैं, तो यह भारत के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है. हालांकि, सीनियर टीम के रवाना होने से ठीक पहले मामूली चोट लगने के कारण उनकी फिटनेस पर सवालिया निशान लगा हुआ है।

अश्विन ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर देवदत्त पडिक्कल एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकता यही होगी कि सुदर्शन अपनी हालिया फॉर्म को टेस्ट क्रिकेट (सबसे लंबे फॉर्मेट) में भी जारी रखें. उन्होंने कहा, उनकी जगह देवदत्त पडिक्कल को मौका मिलना कोई बुरी बात नहीं है, उन्होंने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि सुदर्शन अपनी फॉर्म को टेस्ट क्रिकेट में भी बरकरार रखें.