युवाओं पर भरोसा... रोहित और विराट के WC 2027 खेलने पर अश्विन का बड़ा बयान

नई दिल्ली: विराट कोहली और रोहित शर्मा क्या 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे? यह सवाल हर क्रिकेट फैन के जेहन में है. भारतीय टीम के ये दो दिग्गज अब सिर्फ एक यही फॉर्मेट खेलते हैं. और फैंस उन्हें खेलते देखना चाहते हैं. लेकिन भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि मौजूदा टीम प्रबंधन चूंकि युवा खिलाड़ियों को बहुत तवज्जो दे रहा है और ऐसे में इन दोनों सीनियर खिलाड़ियों पर दबाव है. बीते साल मई में रोहित और विराट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. इससे पहले साल 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के साथ ही दोनों ने सबसे छोटे फॉर्मेट को भी अलविदा कहा था.

रोहित और विराट सिर्फ वनडे इंटरनेशनल मैच खेलते हैं. लेकिन दोनों का यहां प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है. और इसी वजह से अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए उनका दावा बहुत मजबूत है. इन दोनों खिलाड़ियों के वनडे वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर अपनी राय रखी.

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‘विराट और रोहित शर्मा पर दबाव’

ईएसपीएनक्रिकइंफो के साथ बातचीत में अश्विन ने कहा, ‘इस प्रबंधन ने बिलकुल साफ कर दिया है कि वे अगली पीढ़ी के क्रिकेटर्स की ओर देख रहे हैं. वे युवा खिलाड़ियों के साथ काम करने को प्राथमिकता देते हैं. इसी वजह से उन दोनों (रोहित और विराट) पर थोड़ा दबाव है.’

अश्विन ने माना कि विराट ने हालांकि कुछ मैचों में ऐसा प्रदर्शन किया है कि जो दिखाता है कि वह 2027 वर्ल्ड कप में क्या कर सकते हैं.

विराट ने दिखाया है हाल ही में कमाल का खेल

अश्विन ने कहा, ‘विराट के साथ इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में हुई. पहले दो वनडे मैचों में रन बनाने में असफल रहने के बाद उन पर थोड़ा दबाव होगा, आखिर वह टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले चुके थे. लेकिन इसके बाद उन्होंने जिस तरह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्रदर्शन किया वह आपको बताता है कि वह 2027 वर्ल्ड कप में क्या योगदान दे सकते हैं. वह वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं.’

कोहली हालिया वक्त में वनडे इंटरनेशनल मैचों में जबर्दस्त फॉर्म में हैं. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद से बीते 9 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 106 से ज्यादा के स्ट्राइक-रेट और 88 के औसत से बल्लेबाजी की है.

विराट कोहली का वनडे करियर

करियर टेस्ट से संन्यास के बाद SA में रिकॉर्ड मैच 311 9 20 पारी 299 9 18 रन 14797 616 993 सर्वाधिक 183 135 160* औसत 58.71 88.00 76.38 स्ट्राइक-रेट 93.82 106.39 88.34 100 54 3 3 50 77 3 6

रोहित शर्मा का खेल भी है कमाल का

अश्विन ने यह भी माना कि पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने भी इतना अच्छा प्रदर्शन किया है कि वह 2027 वनडे वर्ल्ड कप में जगह पक्की कर सकते हैं. कोहली की ही तरह रोहित ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वनडे में 51 से ज्यादा के औसत से बल्लेबाजी की है.

अश्विन ने कहा, ‘रोहित शर्मा ने अभी तक 50 ओवर का वर्ल्ड कप नहीं जीता है. तो वह 2027 में वह चमचमाती चांदी की ट्रॉफी जीतना चाहेंगे. उन्होंने भी अपनी जगह पक्की करने के लिए काफी काम किया है.’

रोहित शर्मा का कैसा है वनडे करियर

करियर टेस्ट से संन्यास के बाद SA में रिकॉर्ड मैच 282 9 14 पारी 274 9 13 रन 11577 409 256 सर्वाधिक 264 121* 115 औसत 48.84 51.12 19.69 स्ट्राइक-रेट 92.74 91.29 68.44 100 33 1 1 50 61 3 0

अश्विन ने कहा- दोनों का करें पूरा इस्तेमाल

अश्विन ने टीम प्रबंधन से अनुरोध किया कि वे इन दोनों खिलाड़ियों का जितना हो सके उतना इस्तेमाल करें. आखिर में अपनी बात खत्म करते हुए अश्विन ने कहा, ‘साउथ अफ्रीका जैसे देश में आपको इन दोनों के अनुभव का जितना हो सके उतना फायदा उठाना चाहिए. अनुभव और युवा जोश का साथ बहुत अच्छा रहता है. तो, इन दोनों का ज्यादा-से-ज्यादा इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है.’

ODI वर्ल्ड कप 2023 में रोहित और विराट का प्रदर्शन

साल 2023 के वर्ल्ड कप में रोहित और विराट सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में थे. दोनों ने मिलकर चार शतक और नौ अर्धशतक लगाए थे.

2023 ODI WC विराट कोहली रोहित शर्मा मैच 11 11 पारी 11 11 रन 765 597 सर्वाधिक 117 131 औसत 95.62 54.27 स्ट्राइक-रेट 90.31 125.94 100 3 1 50 6 3

सिर्फ 2023 का भारत मे हुआ वर्ल्ड कप ही नहीं बल्कि कुल मिलाकर भी इन दोनों का वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड कमाल का है.

ODI वर्ल्ड कप में रोहित और विराट का रिकॉर्ड

विराट कोहली रोहित शर्मा मैच 37 28 पारी 37 28 रन 1795 1575 सर्वाधिक 117 140 औसत 59.83 60.57 स्ट्राइक-रेट 88.2 105.49 100 5 7 50 12 6

विराट कोहली ने जहां कुल मिलाकर वनडे वर्ल्ड कप में 1795 रन बनाए हैं वहीं रोहित शर्मा ने 1575 रन. रोहित का वनडे वर्ल्ड कप में औसत विराट से थोड़ा बेहतर है और स्ट्राइक-रेट के मामले में वह अच्छा खासा आगे हैं.

क्रिकेट कंट्री की राय-

रोहित अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप तक 40 साल से ऊपर हो जाएंगे वहीं विराट कोहली की उम्र 39 साल के करीब होगी. लेकिन नंबर दिखाते हैं कि विराट कोहली का साउथ अफ्रीका में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है. अगला वनडे वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में होना है. और साउथ अफ्रीका की तेज और उछालभरी पिचों पर कोहली का अनुभव और तकनीकी रूप से दक्ष खेल टीम इंडिया के काफी काम आ सकता है. वहीं रोहित शर्मा का साउथ अफ्रीका में प्रदर्शन भले ही अच्छा न हो लेकिन वर्ल्ड कप में उनका खेल कमाल का है. उनके कैबिनेट में वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं है और ऐसे में वह इसे जरूर हासिल करना चाहेंगे. रोहित कई बार कह भी चुके हैं कि उनके लिए वर्ल्ड कप के असल मायने वनडे वर्ल्ड कप है. ऐसे में ये दोनों खिलाड़ी अगर फिट रहते हैं तो वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए काफी अहम साबित हो सकते हैं.