VIDEO: अश्विन के आउट होने के बाद फूट-फूटकर रोने लगी बेटी, वीडियो हो रहा है वायरल

आईपीएल 2023 में रविवार को दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ तीन विकेट से जीत दर्ज की. गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स के सामने जीत के लिए 178 रन का लक्ष्य रखा था, राजस्थान ने शिमरन हेटमायर की पारी से आखिरी ओवर में लक्ष्य को हासिल कर लिया.

इस मैच में रविचंद्रन अश्विन ने तीन गेंद में 10 रन की धमाकेदार पारी खेली. उन्होंने क्रीज पर उतरते ही मोहम्मद शमी के ओवर में अपनी पहली गेंद पर चौका लगाया, वहीं दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया. हालांकि तीसरी गेंद पर वह आउट हो गए. वहीं इस मैच से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रविचंद्रन अश्विन के आउट होने के बाद उनकी बेटी फूट-फूटकर रोती नजर आ रही हैं.

रविचंद्रन अश्विन की पत्नी पृथी नारायणन ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर किया है, जिसमें घर में टीवी पर मैच रही उनकी बेटी फूट-फूट रो रही है. हालांकि जब अश्विन बल्लेबाजी करने आए थे और चौका और छक्का लगाया था, तो वह काफी भी खुश नजर आ रही थी, मगर जैसे ही अश्विन आउट हुए, वह फूट-फूटकर रोने लगी. हालांकि इस दौरान पृथी नारायणन बेटी को समझाने की कोशिश कर रही हैं.

यहां देखें वीडियो:

R Ashwin took his daughter on an emotional rollercoaster last night ?

(? courtesy: Prithi Narayanan/IG)#IPL2023 #GTvRR pic.twitter.com/76jr34LeIP

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) April 17, 2023