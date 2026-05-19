रुतुराज गायकवाड़ की बैटिंग को क्या हुआ, रविचंद्रन अश्विन ने किया खुलासा

रुतुराज गायकवाड़ न सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं बल्कि वह टीम के एक अनुभवी और महत्त्वपूर्ण बल्लेबाज भी हैं. लेकिन आईपीएल 2026 में दाएं हाथ के इस सलामी खिलाड़ी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है. आखिर क्या वजह है कि गायकवाड़ उतनी आजादी के साथ खेलते हुए नहीं दिख रहे हैं जितना वह पहले दिखते रहे हैं. पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इस पर अपनी राय रखी है. उन्होंने बताया कि आखिर उनकी नजर में वह क्या वजह है जिसका असर गायकवाड़ पर पड़ रहा है. अश्विन का मानना है कि कप्तानी की जिम्मेदारी के चलते ऐसा हो रहा है. आईपीएल 2026 में ऋतुराज की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने 13 मुकाबलों में से 6 में जीत दर्ज की है, जबकि 7 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है.

एमएस धोनी के कप्तानी छोड़ने के बाद से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है. पांच बार की चैंपियन चेन्नई को सोमवार को हुए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. इसके साथ ही प्लेऑफ में पहुंचने की उसकी उम्मीदों को करारा झटका लगा है. इस मैच के बाद ‘जियोहॉटस्टार’ संग बात करते हुए अश्विन ने कहा, ‘धोनी के कप्तानी छोड़ने के बाद से चेन्नई सुपर किंग्स साफ तौर पर बदलाव के दौर से गुजर रही है. इसमें शामिल सभी लोगों, फैंस, स्टेकहोल्डर्स और टीम, के लिए यह समझना जरूरी है कि फिर से बनने में समय लगता है.’

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पूर्व स्पिनर ने आगे कहा, ‘सीएसके से जुड़े मानकों और उम्मीदें उनकी विरासत की वजह से बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इस ग्रुप को आगे बढ़ने के लिए स्पेस और सब्र की जरूरत है. इसके साथ ही, कप्तानी की ज्यादा जिम्मेदारी ने ऋतुराज गायकवाड़ की बैटिंग पर असर डाला है. टी20 क्रिकेट पहले से ही डिमांडिंग है, और सीएसके जैसी फ्रेंचाइजी से उम्मीदों के साथ लीडरशिप का बोझ उठाने से खिलाड़ी पर काफी असर पड़ सकता है.’

सोमवार को एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ भी ऋतुराज का बल्ला पूरी तरह से खामोश रहा. वह 21 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 15 रन ही बना सके. ऋतुराज अपनी इस पारी के दौरान एक बाउंड्री भी नहीं लगा सके. इस पूरे सीजन में चेन्नई के कप्तान ने 13 मैचों की 13 पारियों में 321 रन बनाए हैं. उनका बल्लेबाजी औसत 29.18 का है. और तो और उनका स्ट्राइक-रेट 120.67 का ही है.

टीम को अपना आखिरी लीग मुकाबला 21 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलना है. इस मैच को बड़े अंतर से जीतने के साथ-साथ चेन्नई सुपर किंग्स को बाकी टीमों के नतीजे पर भी निर्भर रहना होगा.