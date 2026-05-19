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IPL 2026: रुतुराज गायकवाड़ की बैटिंग को क्या हुआ, रविचंद्रन अश्विन ने किया खुलासा

टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने माना कि रुतुराज गायकवाड़ की बल्लेबाजी पर असर पड़ा है. उन्होंने इसकी वजह उनकी कप्तानी को बताया है.

Edited By : Bharat Malhotra |May 19, 2026, 01:50 PM IST

Published On May 19, 2026, 01:50 PM IST

Last UpdatedMay 19, 2026, 01:50 PM IST

Ruturaj Gaikwad batting

Ruturaj Gaikwad batting

रुतुराज गायकवाड़ न सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं बल्कि वह टीम के एक अनुभवी और महत्त्वपूर्ण बल्लेबाज भी हैं. लेकिन आईपीएल 2026 में दाएं हाथ के इस सलामी खिलाड़ी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है. आखिर क्या वजह है कि गायकवाड़ उतनी आजादी के साथ खेलते हुए नहीं दिख रहे हैं जितना वह पहले दिखते रहे हैं. पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इस पर अपनी राय रखी है. उन्होंने बताया कि आखिर उनकी नजर में वह क्या वजह है जिसका असर गायकवाड़ पर पड़ रहा है. अश्विन का मानना है कि कप्तानी की जिम्मेदारी के चलते ऐसा हो रहा है. आईपीएल 2026 में ऋतुराज की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने 13 मुकाबलों में से 6 में जीत दर्ज की है, जबकि 7 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है.

एमएस धोनी के कप्तानी छोड़ने के बाद से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है. पांच बार की चैंपियन चेन्नई को सोमवार को हुए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. इसके साथ ही प्लेऑफ में पहुंचने की उसकी उम्मीदों को करारा झटका लगा है. इस मैच के बाद ‘जियोहॉटस्टार’ संग बात करते हुए अश्विन ने कहा, ‘धोनी के कप्तानी छोड़ने के बाद से चेन्नई सुपर किंग्स साफ तौर पर बदलाव के दौर से गुजर रही है. इसमें शामिल सभी लोगों, फैंस, स्टेकहोल्डर्स और टीम, के लिए यह समझना जरूरी है कि फिर से बनने में समय लगता है.’

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पूर्व स्पिनर ने आगे कहा, ‘सीएसके से जुड़े मानकों और उम्मीदें उनकी विरासत की वजह से बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इस ग्रुप को आगे बढ़ने के लिए स्पेस और सब्र की जरूरत है. इसके साथ ही, कप्तानी की ज्यादा जिम्मेदारी ने ऋतुराज गायकवाड़ की बैटिंग पर असर डाला है. टी20 क्रिकेट पहले से ही डिमांडिंग है, और सीएसके जैसी फ्रेंचाइजी से उम्मीदों के साथ लीडरशिप का बोझ उठाने से खिलाड़ी पर काफी असर पड़ सकता है.’

सोमवार को एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ भी ऋतुराज का बल्ला पूरी तरह से खामोश रहा. वह 21 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 15 रन ही बना सके. ऋतुराज अपनी इस पारी के दौरान एक बाउंड्री भी नहीं लगा सके. इस पूरे सीजन में चेन्नई के कप्तान ने 13 मैचों की 13 पारियों में 321 रन बनाए हैं. उनका बल्लेबाजी औसत 29.18 का है. और तो और उनका स्ट्राइक-रेट 120.67 का ही है.

टीम को अपना आखिरी लीग मुकाबला 21 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलना है. इस मैच को बड़े अंतर से जीतने के साथ-साथ चेन्नई सुपर किंग्स को बाकी टीमों के नतीजे पर भी निर्भर रहना होगा.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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