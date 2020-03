भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) के खतरों को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अपील पर रविवार को जारी ‘जनता कर्फ्यू’ की सराहना की है।

अश्विन ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) को टैग करते हुए अपने पहले ट्वीट में लिखा, “‘जनता कर्फ्यू’ (Janta Curfew) की अविश्वसनीय शुरूआत। जैसा कि स्कूल में कहा जाता था ‘पिन ड्रॉप साइलेंस’। उम्मीद करता हूं कि यह इस दिन के बाद भी जारी रहेगा और आने वाले दिनों में भी सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा।”

पढ़ें:- मैक्‍कुलम ने टेलर के खिलाफ उगला जहर, ‘वो मेरा बेस्‍ट फ्रेंड नहीं है, उसकी कप्‍तानी NZC का बुरा वक्‍त थी’

उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा, “लोग दूसरों के कार्यो में कमियां देखते हैं या हमारे सिस्टम में क्या खामियां हैं, इस बारे में बात करते हैं। थोड़ा ब्रेक लें और जब आप ‘सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग’ का कड़ाई से अभ्यास करें तो अपने अंदर झांकें। समाज की भलाई के लिए यह आपका सबसे बड़ा योगदान होगा। जय हिंद।”

Unbelievable start to the #JantaCurfew , pin drop silence as they used to say in school. Hope this is extended beyond this day and social distancing can be adhered to In the days to come. @narendramodi @AmitShah

— Ashwin Ravichandran (@ashwinravi99) March 22, 2020