विराट-रोहित और मेरा समय खत्म है, तो इसमें गलत क्या? अश्विन ने गंभीर के कार्यकाल पर की बड़ी टिप्पणी

टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इशारों ही इशारों में बड़ी बात कही है. गंभीर ने गौतम गंभीर के कार्यकाल में रोहित शर्मा, विराट कोहली और खुद उनके टेस्ट क्रिकेट करियर पर टिप्पणी की है. अश्विन ने कहा कि गौतम गंभीर का काम यह सुनिश्चित करना है कि टीम सही जगह पर हो....

टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इशारों ही इशारों में बड़ी बात कही है. गंभीर ने गौतम गंभीर के कार्यकाल में रोहित शर्मा, विराट कोहली और खुद उनके टेस्ट क्रिकेट करियर पर टिप्पणी की है. अश्विन ने कहा कि गौतम गंभीर का काम यह सुनिश्चित करना है कि टीम सही जगह पर हो. और अगर इसके लिए उनके (अश्विन), विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए रास्ते बंद हैं, तो ऐसा ही सही.

कई फैंस का मानना है कि कोहली और रोहित ने खुद-ब-खुद टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं ली थी, बल्कि बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर या गंभीर ने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया था. दोनों खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में संघर्ष कर रहे थे. खास तौर पर भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जहां टीम को 1-3 से सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था.

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रोहित ने सात मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था. और इसके पांच दिन बाद 12 मई को विराट कोहली ने पोस्ट डालकर इस फॉर्मेट को अलविदा कहा था.

अब 10 महीने बाद अश्विन की बातों ने कहीं-न-कहीं यह साफ कर दिया है कि गंभीर ने इस फैसले में अहम भूमिका निभाई. रेवस्पोर्ट्स कॉन्क्लेव के ट्रेलब्लेजर में उन्होंने बताया कि आखिर बॉर्डर-गावस्कर सीरीज के बीच में ही उन्होंने रिटायरमेंट लेने का फैसला क्यों किया. उन्होंने इशारा किया कि गंभीर चाहते थे कि उनके साथ ही कुछ अन्य सीनियर खिलाड़ी भी एक ओर हो जाएं.

उन्होंने कहा, ‘अगर किसी को गौतम के खिलाफ नाराजगी होनी चाहिए, तो वह मुझे होनी चाहिए, सही बात है न? मैंने उनके कोच बनने के दूसरे या तीसरे टेस्ट मैच के दौरान रिटायरमेंट ले लिया था. गौतम, के पास कई काम हैं और अगर उन्हें लगता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, या विराट को आगे बढ़ना चाहिए, रोहित को आगे बढ़ना चाहिए, तो यह ठीक है.यह ठीक है क्योंकि यह उनका काम है.’

अश्विन ने कहा, ‘और उस खास वक्त पर, अगर मुझे उस वक्त बुरा लगा था, तो यही सही. यह मेरी भावनाएं हैं. लेकिन आप अगर खुद को उससे अलग कर सकें, मेरे लिए यह साफ है कि उनका एक काम है और शायद उनके कार्यकाल में मेरा भविष्य नहीं है.’

कोहली और रोहित के अलावा अश्विन ने भी गंभीर के कार्यकाल में रिटायरमेंट लिया था. अश्विन ने गाबा टेस्ट के बाद रिटायरमेंट ली थी. और फैंस में इसके बाद बहस शुरू हो गई थी.