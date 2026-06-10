Vaibhav SooryavanshiVirat KohliIND vs AFGAuqib NabiRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • Ravichandran Ashwin not Happy With Rishabh Pant’s Game Awareness and Shot Selection

Ravichandran Ashwin on Rishabh Pant: 'वह टेस्ट के बेस्ट बल्लेबाज हैं, लेकिन...,' ऋषभ पंत की इस बात से नाराज हैं रविचंद्रन अश्विन

रविचंद्रन अश्विन असल में ऋषभ पंत की बल्लेबाजी के फैन हैं. लेकिन उनकी एक बात को लेकर वह काफी नाराज हैं. उनका कहना है कि कई बार समझाने के बाद भी पंत इसमें सुधार नहीं करते. अश्विन का कहना है कि अगर पंत ने इन बातों का ख्याल रखा होता तो उनके आंकड़े कमाल के नजर आते.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 10, 2026, 07:49 AM IST

Published On Jun 10, 2026, 07:49 AM IST

Last UpdatedJun 10, 2026, 07:49 AM IST

Rishabh pant and ravichandran ashwin

नई दिल्ली: रविचंद्रन अश्विन ने ऋषभ पंत (Ravichandran Ashwin on Rishabh Pant) की आलोचना की है. पूर्व भारतीय स्पिनर ने टेस्ट मैचों में पंत के गेम-अवेयरनेस की कमी और खराब शॉट सिलेक्शन को लेकर सवाल उठाए हैं. अश्विन ने यह भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए टेस्ट मैच के बाद आया है. इस मैच में भारत ने पारी और 300 रन से जीत हासिल की. इस मैच में पंत शतक से चूक गए. उन्होंने 81 रन की पारी खेली.

क्या किया था ऋषभ पंत ने

अफगानिस्तान ने लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन पर फील्डर तैनात कर रखे थे. लेकिन पंत ने इसके बाद भी आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाहा. लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए और कैच आउट हो गए. वह शतक बनाने के करीब पहुंच गए थे और ऐसा लग रहा था कि बाएं हाथ का यह बल्लेबाज इस आंकड़े को पार कर लेगा. लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. ऐसा पहली बार नहीं है जब पंत अपने शतक के इतने करीब आकर आउट हुए हैं. पंत ने अभी तक 50 टेस्ट मैच खेले हैं और 9 बार वह 80 से 99 के बीच आउट हुए हैं.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

सभी बल्लेबाज करते हैं गलती लेकिन अब पंत को परिस्थिति के हिसाब से खेलना होगा- पंत पर बोले अश्विन

अपने यूट्यूब चैनल पर पंत की बल्लेबाजी के बारे में बात करते हुए अश्विन ने कहा, ‘आप कई बार 80s और 90s में आउट हो चुके हैं. इतने कमाल का टेस्ट बल्लेबाज मिलना असंभव है. लेकिन 80 में पहुंचने के बाद ऐसा शॉट खेलना वाकई दिमाग हिला देता है. आप 80 तक पहुंचे हैं क्या आप सिर्फ 20 रन के लिए नहीं खेल सकते? इस तरह के खराब शॉट खेलकर वह भारत को कई बार नुकसान पहुंचा चुके हैं. एक बल्लेबाज के तौर पर उन्हें अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना होगा. अगर वह अपने इतने 80s को शतक में बदल पाते तो आंकड़े अविश्वसनीय दिखाई देते.’

अश्विन ने आगे कहा, ‘सभी बल्लेबाज गलती करते हैं. लेकिन जितनी बार वह गलतियां करते हैं वह निराशाजनक है. खास तौर पर जब कई लोगों ने आपको बताया हो कि यह गलती है लेकिन आप इसे दोहराते जाएं. मुझे यह ठीक नहीं लगता. वह अब 50 से ज्यादा टेस्ट मैच खेल चुके हैं. तो उन्हें कई बार टीम के लिए परिस्थिति के हिसाब से खेलना होगा.’ पंत भले ही शतक न बना पाए हों लेकिन उनकी बल्लेबाजी ने भारत को 8 विकेट पर 564 तक पहुंचने में मदद की.

वह असल में बेस्ट टेस्ट बल्लेबाज हैं- अश्विन

रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि पंत इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज हैं. उनका डिफेंस कमाल है. हालांकि उनका मानना है कि बाएं हाथ का यह बल्लेबाज कई बार अपना विकेट उपहार में दे देता है.

अश्विन ने कहा, ‘वह असल में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज है. जब वह डिफेंस करते हैं कि बहुत अच्छा होता है. यहां तक कि गावस्कर भी उसकी तारीफ करते हैं. भले ही गेंद कितनी ही तेज क्यों न आ रही हो उनके पास काफी वक्त होता है.’

अश्विन ने अंत में कहा, ‘मैंने उन्हें कई बार कहा है कि तुम्हारे पास इतना वक्त होता है और तुम जब चाहो कोई भी शॉट खेल सकते हो. तुम अपना विकेट क्यों दे देते हो? कई लोग कहते हैं कि यही उनका नैसर्गिक खेल है. लेकिन टेस्ट क्रिकेट में यह नैसर्गिक खेल प्रतिशत के हिसाब से होता है. एक अच्छा पर्सेंटेज शॉट वह होता है जिसमें आपको पता हो कि इसमें 70 फीसदी सफल होने की दर है. जब आप फील्डर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री के लिए मारते हैं तो यह एक पर्सेंटेज शॉट नहीं है. ‘

कैसा है ऋषभ पंत का टेस्ट करियर

पंत ने अभी तक 50 टेस्ट मैचों में 43.37 के औसत से 3557 रन बनाए हैं. उन्होंने 8 सेंचुरी और 19 हाफ-सेंचुरी लगाई हैं. उनका स्ट्राइक-रेट 74.05 का है. वहीं सर्वाधिक स्कोर नाबाद 159 रन है.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

मानव सुथार ने बताया कौन सा विकेट रहेगा करियर में सबसे खास

मानव सुथार ने बताया कौन सा विकेट रहेगा करियर में सबसे खास
अफगानिस्तान सीरीज से पहले हार्दिक पंड्या से जुड़ा बड़ा अपडेट आया सामन

अफगानिस्तान सीरीज से पहले हार्दिक पंड्या से जुड़ा बड़ा अपडेट आया सामन
गावस्कर ने इशारों ही इशारों में गंभीर की थिअरी को नकारा, कहा- यह तो चलता रहता है

गावस्कर ने इशारों ही इशारों में गंभीर की थिअरी को नकारा, कहा- यह तो चलता रहता है
मानव सुथार ने कैसे अपने डेब्यू को बनाया ड्रीम, यादगार बॉलिंग के बाद कही बड़ी बात

मानव सुथार ने कैसे अपने डेब्यू को बनाया ड्रीम, यादगार बॉलिंग के बाद कही बड़ी बात

Latest News

ban-vs-aus

कंगारुओं पर भारी पड़े 'बंगाल टाइगर्स', बांग्लादेश के खिलाफ वनडे इतिहास में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी हार
lords-pitch

लॉर्ड्स और गद्दाफी स्टेडियम की पिचों से आईसीसी नाराज, कड़ी कार्रवाई कर थमाए डिमेरिट प्वाइंट्स
pooja-vastrakar-2

Exclusive Interview: 'हैरी दी से थोड़ा डर लगता है, झुलू दी दोस्त जैसी हैं', Pooja Vastrakar ने सीनियर क्रिकेटर्स को लेकर किया मजेदार खुलासा
ind-a-vs-sl-a

IND A VS SL A: सांसें रोक देने वाले मुकाबले में जीता भारत, श्रीलंका ए को 8 रन से हराया
harmanpreet-kaur-1-9

'ट्रॉफी जीतने का सिलसिला जारी रखेंगे', टी20 विश्व कप से पहले हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान

fifa

FIFA वर्ल्ड कप के लिए Z की तैयारी पूरी, बिना रुकावट फैंस उठाएंगे फुटबॉल के महाकुंभ का पूरा मजा

Editor's Pick

Vaibhav Sooryavanshi Dismissed for 14 in 12 balls Playing for India A against SL A

IND A vs SL A: झलक दिखा कर आउट हो गए वैभव सूर्यवंशी, फैंस हुए निराश
Arjun Tendulkar All Round Performance in T20 Mumbai Took 3 Wickets and Scored Half Century

3 ओवर में 3 विकेट फिर बल्ले से तूफानी हाफ सेंचुरी, मुंबई में छाए अर्जुन तेंदुलकर
Sunil Gavaskar Not Agree With Gautam Gambhir’s Transition Theory says Batters Need To Improve

गावस्कर ने इशारों ही इशारों में गंभीर की थिअरी को नकारा, कहा- यह तो चलता रहता है
India beat Afghanistan by Innings and 300 Runs in One off test their biggest victory in test cricket

IND vs AFG: भारत की टेस्ट में सबसे बड़ी जीत, अफगानिस्तान को पारी और 300 रन से हराया
ICC Announced Commentary Panel for Women T20 World Cup 2026

महिला T20 विश्व कप: ICC के कॉमेंट्री पैनल में मिताली-अंजुम समेत कई दिग्गज शामिल
India bowled out Afghanistan on 152 in one-off test in Mullanpur Manav Suthar took 6 Wickets

सुथार की फिरकी के जाल में फंसा अफगानिस्तान, पहली पारी में सिर्फ 152 पर ढेर