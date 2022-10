नई दिल्ली: रविचंद्रन अश्विन को जब टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया तब कई लोगों को बहुत हैरानी हुई. इसके बाद प्लेइंग इलेवन में शामिल करने को लेकर अश्विन और युजवेंद्र चहल के बीच भी मुकाबला था. लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को खेले गए अपने पहले मुकाबले में भारत ने अनुभवी ऑफ स्पिनर को लेग स्पिनर चहल पर तरजीह दी. अश्विन ने आखिरकार भारत के लिए विजयी रन बनाया.

अश्विन जब क्रीज पर बल्लेबाजी करने उतरे उस समय भारत को जीत के लिए 1 गेंद पर पर 2 रन चाहिए थे. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 90 हजार दर्शकों का शोर भी दबाव में इजाफा कर रहा था. अश्विन ने संयम बनाए रखा और नवाज की पहली गेंद को लेग स्टंप के बाहर जाने दिया. गेंद वाइड हो गई और भारत को आखिरी गेंद पर सिर्फ एक रन बनाना था.

