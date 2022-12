'... सोचो, अगर भारत टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता तो', ट्रोलर को रविचंद्नन अश्विन का करार जवाब

बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर टेस्ट में रविचंद्रन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. भारत ने इस मैच में बांग्लादेश को तीन विकेट से हरा दिया. इस 36 वर्षीय खिलाड़ी ने गेंद और बल्ले, दोनों से कमाल का खेल दिखाया. अश्विन ने मैच में छह विकेट लेने से साथ-साथ कुल 54 रन भी बनाए. अश्विन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. दूसरी पारी में वह भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे. उन्होंने 62 गेंद पर 42 रन बनाए. आठवें विकेट के लिए उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ 71 रन की साझेदारी की. इस जोड़ी ने भारत को 145 रन का टारगेट हासिल करने में मदद की. बांग्लादेश की ओर से मेहदी हसन मिराज ने पांच विकेट लिए.

भारतीय टीम एक समय काफी मुश्किल में थी. टीम के सात विकेट सिर्फ 74 रन के स्कोर पर गिर गए थे. ऐसे में अय्यर का साथ देने के लिए क्रीज पर रविचंद्रन अश्विन आए. अश्विन को उस समय बड़ी राहत मिली जब फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर मोमिनुल हक ने उनका कैच छोड़ दिया. इस मौके का अश्विन ने पूरा फायदा उठाया और भारत को जीत दिलाकर ही दम लिया.

Oh no ! I thought I blocked you, oh sorry that's the other guy. ??? what's his name?? Yes Daniel Alexander that's the name !! 
Imagine what you both would do if India dint play cricket?? — Ashwin ?? (@ashwinravi99) December 25, 2022

भारत की इस रोमांचक जीत के बाद एक ट्रोलर ने अश्विन पर निशाना साधा. उसने अश्विन को याद दिलाया कि ड्रॉप कैच ने ही अश्विन को मैच-जिताऊ पारी खेलने में मदद की है. अश्विन के प्लेयर ऑफ द मैच पर पोस्ट करते हुए एक ट्विटर यूजर ने लिखा, ‘तुम्हें यह प्लेर ऑफ द मैच मोमिनुल हक को देना चाहिए जिसने एक आसान सा कैच टपका दिया. अगर उसने यह कैच लपक लिया होता तो भारत पक्का 89 पर ऑल आउट हो जाता. @ashwinravi99.’

अश्विन ने इसका एक शानदार जवाब दिया. उन्होंने लिखा, ‘ओ नहीं!, मुझे लगा था मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है. ओह, सॉरी. वह दूसरा शख्स था. क्या नाम था उसका?? हां, डेनियल एलेक्सजेंडर, यही नाम था!! सोचो, तुम दोनों क्या करते अगर भारत टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता तो.’

इस जीत के साथ भारत ने दो टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली. चेतेश्वर पुजारा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया. उन्होंने 74 के औसत से सीरीज में 222 रन बनाए.