जिम्‍बाब्‍वे के पूर्व बल्‍लेबाज ब्रेंडन टेलर (Brandon Taylor) द्वारा फिक्‍सर्स के चंगुल में फंसने का खुलासा करने के बाद भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी. अश्विन का कहना है कि यह पूरा प्रकरण आंख खोलने वाला है. जब कोई अन्य विकल्प पर दांव लगाना हो तो वहां से चुपचाप निकलने में ही भलाई है. टेलर का कहना है कि साल 2019 में स्‍पांसर दिलाने और एक टी20 लीग में खेलने का अवसर दिलाने के नाम पर वो भारतीय सरजमीं पर कुछ फिक्‍सर्स से मिले थे. तभी वो उनके चंगुल में फंस गए थे. बेंडन टैलर ने साल 2021 में अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट से संन्‍यास ले लिया था. उन्‍होंने जिम्‍बाब्‍वे के लिए 205 वनडे, 34 टेस्ट और 45 टी20 अंतरराष्ट्रीय खेले हैं.

Spread the awareness!! Most times the hand dealt to us at the poker table gives us an option to bet or fold!! Its important to fold and leave the table! All strength to Brendan and his family🙏 https://t.co/FqsvTd4ao7

— Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) January 24, 2022