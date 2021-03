भारतीय टीम के ऑफ स्पिनर रवचिंद्रन अश्विन ने हाल ही में इंग्‍लैंड के खिलाफ खत्‍म हुई टेस्‍ट सीरीज के दौरान शानदार प्रदर्शन किया. गेंदबाजी के साथ-साथ शानदार बल्‍लेबाजी के लिए भी अश्विन की खूब प्रशंसा हो रही है. इसी बीच एक फैन ने उनपर क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया. अश्विन ने सहजता के साथ फैन के आरोप का जवाब दिया.

फैन का कहना था कि अश्विन लगातार तमिल भाषा में वीडियो बनाकर क्षेत्रवाद फैला रहे हैं, जो एक राष्‍ट्रीय स्‍तर के खिलाड़ी को शोभा नहीं देता.

I fail to understand why @ashwinravi99 continues to make videos in Tamil. I have seriously liked some videos that were in English.

OR- What’s the problem in introducing English subtitles?

Don’t want to cater to a bigger audience? Why this regionalism by a national cricketer?

— AP (@ap_pune) March 7, 2021