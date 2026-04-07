टी20 क्रिकेट में बदल गए हैं विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन ने कही बड़ी बात

रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि विराट कोहली ने बीते दो साल में अपनी तकनीक में काफी बदलाव आए हैं. टेस्ट क्रिकेट छोड़ने के बाद उनके खेलने के तरीके में क्या बदलाव आए हैं.

विराट कोहली पर रविचंद्रन अश्विन ने क्या कहा.

बेंगलुरु: विराट कोहली (Virat Kohli) टेस्ट और अंतरराष्ट्रीय टी20 से संन्यास ले चुके हैं. और भारत के लिए सिर्फ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हैं. लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bengaluru) के लिए वह कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ सीजन के पहले मैच में उन्होंने तेज बल्लेबाजी की. कोहली ने 18 गेंद पर 28 रन की पारी खेली. पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) और इरफान पठान (Irfan Pathan) ने विराट की बल्लेबाजी शैली में आए बदलाव पर बात की है.

विराट कोहली की तकनीक पर बोले रविचंद्रन अश्विन

जियोस्टार विशेषज्ञ रविचंद्रन अश्विन ने ‘चैंपियंस वाली कमेंट्री’ में पिछले दो सालों में विराट कोहली की तकनीक (Virat Kohli Technique) में आए बदलाव पर कहा, ‘विराट 2024 में भी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे. वे बहुत शांत थे, बल्ला ज्यादा नहीं हिलता था. लेकिन अब, यहां 2026 में, बल्ला शुरू में नीचे रहता है और बाद में वे उसे ऊपर लाते हैं, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, या बल्ले का लगातार हिलना, और वे अच्छी पोजिशन में आ रहे हैं. 2024 में, उनका सिर इतना शांत था कि उनके पैरों का हिलना भी संतुलित था, क्योंकि वे तब भी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे. 2026 में, क्योंकि वे अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते हैं, इसलिए उन्हें अपने हाथों पर उतना नियंत्रण नहीं करना पड़ता.’

विराट कोहली का स्ट्राइक-रेट भी बढ़ा है: इरफान पठान

इरफान पठान ने कहा कि तकनीक बदलने के बाद विराट कोहली का स्ट्राइक रेट भी बेहतर हुआ है. पठान ने कहा, ‘उस बैकलिफ्ट की वजह से, उन्हें वह मोमेंटम, ज्यादा पावर मिल रही है, और इसीलिए स्ट्राइक रेट बढ़ गया है. जब आप गेंदबाज के गेंद करने से पहले, स्थिर खड़े होते हैं, तो आपको वह मोमेंटम नहीं मिलता जो आप बड़े शॉट लगाने के लिए बनाना चाहते हैं, लेकिन जब आप बल्ला नीचे लाते हैं, फिर ऊपर लाते हैं, तो आपके पास पहले से ही वह मोमेंटम होता है.’

अनिल कुंबले ने जताई खुशी

आरसीबी और सीएसके के बीच हुए मैच से पहले एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारतीय टीम के दो पूर्व दिग्गज क्रिकेटरों और कप्तानों के नाम पर स्टैंड का नामकरण हुआ.

अनिल कुंबले इस पर प्रसन्नता जताते हुए कहा, ‘मैंने कभी नहीं सोचा था कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में मेरे नाम पर एक परमानेंट एंड होगा. यह एक खास एहसास है. मैं 9 साल का था जब मैं पहली बार कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच रणजी ट्रॉफी मैच देखने इस स्टेडियम में आया था. मुझे पवेलियन एंड दिया गया है, शायद इसलिए क्योंकि यह पवेलियन के पास है और आपको वहां से गेंदबाजी करने के लिए रन-अप की जरूरत नहीं है. जब मैं खेलता था, तो मैंने दोनों एंड से बहुत गेंदबाजी की.’