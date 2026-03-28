IPL 2026 के बीच रविचंद्रन अश्विन का बड़ा फैसला, इस टीम के लिए खेलेंगे

अश्विन आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स, राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स जैसी टीमों का हिस्सा रहे हैं. उन्होंने आईपीएल में 187 विकेट चटकाए हैं.

Ravichandran Ashwin

आईपीएल 2026 के बीच भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने बड़ा फैसला लिया है. रविचंद्रन अश्विन ने साल 2026 सीजन के लिए मेजर लीग क्रिकेट के साथ करार किया है. सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स ने मेजर लीग क्रिकेट के 2026 सीजन के लिए रविचंद्रन अश्विन को साइन किया है. अश्विन इस लीग में खेलने वाले पहले भारतीय-कैप्ड खिलाड़ी बन सकते हैं.

2011 विश्व कप और 2013 ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत का हिस्सा रहने वाले अश्विन ने टेस्ट और वनडे में 100 से ज़्यादा मैच खेले हैं, इसके साथ- साथ उन्होंने 65 T20I मैच भी खेले हैं. IPL में वह चेन्नई सुपर किंग्स, राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स जैसी टीमों का हिस्सा रहे हैं. उन्होंने आईपीएल में 187 विकेट चटकाए हैं. उन्होंने पिछले साल आईपीएल से रिटायरमेंट की घोषणा की थी.

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इस मौके को मैं गंवाना नहीं चाहता था: अश्विन

वहीं सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स से करार के बाद अश्विन ने कहा, MLC ने पिछले कुछ सीज़नों में यह साबित कर दिया है कि वह शानदार खेल दिखा सकती है, जिसमें विश्व-स्तरीय खिलाड़ी शामिल होते हैं और अमेरिकी घरेलू क्रिकेट प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का भरपूर मौका मिलता है. सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के साथ इस लीग का हिस्सा बनने का मौका ऐसा था जिसे मैं बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहता था.

अश्विन ने आगे कहा, मेजर लीग क्रिकेट में खेलने वाले पहले भारतीय-कैप्ड खिलाड़ी के तौर पर यह ज़िम्मेदारी उठाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, जिसे मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूं, मेरा पूरा ध्यान इस बात पर है कि मैं इस फ्रेंचाइज़ी को मैच जीतने में मदद करूं और उन्हें उनकी पहली चैंपियनशिप दिलाने की दिशा में आगे बढ़ाऊं.

पूरे MLC के लिए एक बहुत बड़ा पल है: यूनिकॉर्न्स हेड कोच

वहीं यूनिकॉर्न्स के मुख्य कोच कैमरन व्हाइट ने कहा कि इस करार से टीम में गुणवत्ता और अनुभव, दोनों का ही इज़ाफ़ा हुआ है, हम अश्विन जैसे कद के खिलाड़ी का यूनिकॉर्न्स में स्वागत करते हुए बेहद उत्साहित हैं, जब भी मैच जिताने वाले खिलाड़ियों और क्रिकेट की समझ की बात होती है, तो दुनिया भर में सबसे पहले अश्विन का ही नाम आता है. उन्होंने कहा कि किसी पहले भारतीय-कैप्ड खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करना हमारी फ्रेंचाइज़ी और पूरे MLC के लिए एक बहुत बड़ा पल है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि वह हमारी टीम को मैच जिताने में मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं. हाई-प्रेशर वाली स्थितियों में उनका अनुभव और उनकी अलग-अलग तरह की स्किल्स पिच पर और नेट्स में बहुत काम आएंगी, और मैं कैंप में जाकर उनके साथ काम शुरू करने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूं.

वहीं टीम के को-ओनर आनंद राजारमन ने इसे टीम और लीग, दोनों के लिए एक अहम कदम बताया. उन्होंने कहा कि रविचंद्रन अश्विन जैसे एक सच्चे ग्लोबल क्रिकेट आइकन को टीम में शामिल करना, यूनिकॉर्न्स और पूरी लीग के लिए एक ऐतिहासिक पल है.

यूनिकॉर्न्स की टीम 19 जून को ग्रैंड प्रेरी क्रिकेट स्टेडियम में LA नाइट राइडर्स के ख़िलाफ़ अपना अभियान शुरू करेगी. इस लीग का फ़ाइनल 18 जुलाई को ओकलैंड कोलिज़ियम में खेला जाएगा.