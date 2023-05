रन आउट पर हुआ था विवाद, अब Ravichandran Ashwin ने खुलकर बताया क्या होती है आपस में बात

नई दिल्ली: रविचंद्रन अश्विन ने जो बटलर को नॉन-स्ट्राइकर छोर पर रन-आउट किया था. आईपीएल के इतिहास में वह तस्वीर यादगार बन गई है. साल 2019 में अश्विन किंग्स इलेवन पंजाब का हिस्सा थे और उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के जोस बटलर को नॉन-स्ट्राइकर छोर पर रन-आउट किया था. इस घटना ने खूब सुर्खियां बटोरीं. कई लोगों ने अश्विन की खेल-भावना तक पर सवाल उठाए. लेकिन उसके बाद हालात बदले. क्रिकेट के नियमों में बदलाव हुआ और इसे अनफेयर प्ले से निकालकर रन-आउट की श्रेणी में डाला गया.

समय का पहिया घूमा और अश्विन भी राजस्थान की टीम में पहुंच गए. दोनों खिलाड़ी एक ही टीम में थे. अब उनके बीच क्या बात होती है. और उस घटना को लेकर दोनों के बीच क्या बातचीत होती है.

स्टार स्पोर्टस के साथ एक हालिया बातचीत में रविचंद्रन अश्विन ने इस बारे में खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि उन्हें कोई निजी समस्या नहीं है और इस घटना को लेकर जो भी इंटरनेट पर ड्रामा किया जाता है वह हैरान करने वाला है.

अश्विन ने कहा, 'मुझे यह हैरान करने वाला लगता है कि लोग इस पर बहस करते हैं. जरा सोचिए कोई मुझे नॉन-स्ट्राइकर छोर पर रन-आउट करेगा और मैं अपनी बारी का इंतजार करूंगा. यह जिंदगी है, यह सिर्फ एक खेल है. मुझे नहीं लगता कि इसे लेकर मैं कोई निजी मुद्दा बनाऊंगा. इसके इर्द-गिर्द जो ड्रामा होता है वह हैरान करने वाला है क्योंकि इस पूरे नैरेटिव के चलते ही आप मुझसे या जोस से मिलते हैं या जोस मुझसे मिलते हैं तो हमारे बीच वह नैरेटिव खड़ा होता है. मैं यह सोचता रहूंगा कि जोस मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं या मैं उनके बारे में क्या सोच रहा हूं. मुझे नहीं पता कि वह क्या सोचते हैं. हम इस बारे में कभी बात भी नहीं करते.'

