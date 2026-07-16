नई दिल्ली: भारत ने इंग्लैंड को पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में 6 विकेट से हराया. इस मैच में भारत के लिए अक्षर पटेल ने गेंद और बल्ले दोनों से अच्छा प्रदर्शन किया. और वॉशिंगटन सुंदर ने भी हाफ सेंचुरी लगाकर अपनी उपयोगिता साबित की. लेकिन इसके बाद भी टीम के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठाया. उनका कहना है कि भारत को कुलदीप यादव को ज्यादा मौके देने चाहिए. अश्विन का मानना है कि साल 2027 के वनडे वर्ल्ड कप से पहले कुलदीप यादव को ज्यादा मौके मिलने चाहिए.

अक्षर और वॉशिंगटन, दोनों की जगह बनना मुश्किल: Ravichandran Ashwin

अपने यूट्यूब चैनल पर अश्विन ने कहा, ‘एजबेस्टन में इंग्लैंड पर छह विकेट से जीत में, भारत ने कुलदीप की जगह ऑलराउंडर अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर को चुना. मैं यह कहना चाहता हूं कि ये दोनों वनडे विश्व कप 2027 की टीम में फिट नहीं होंगे. दोनों फिंगर-स्पिनर हैं. कुलदीप की जगह बनेगी, और हर्षित राणा फिट रहे और अच्छा खेले, तो टीम के तीसरे तेज गेंदबाज होंगे. इसलिए, कुलदीप को अभी टीम का समर्थन मिलना चाहिए. कुलदीप यादव एक मैच-विजेता स्पिनर हैं और किसी भी फेज गेंदबाजी कर मैच बदल सकने की क्षमता रखते हैं. दक्षिण अफ्रीका में कुलदीप का रिकॉर्ड अच्छा है.’

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कुलदीप यादव का करियर ODI और साउथ अफ्रीका में रिकॉर्ड

मैच पारी विकेट बेस्ट औसत इकॉनमी स्ट्राइक-रेट 4w 5w कुल 121 118 194 6/25 27.04 5.07 31.9 9 2 SA में 8 8 18 4/23 15.94 4.66 20.5 2 0

मेन स्पिनर बनें कुलदीप यादव, टीम मैनेजमेंट ने नहीं किया पर्याप्त समर्थन

पूर्व स्पिनर ने कहा कि मौजूदा प्रबंधन ने कुलदीप का उतना समर्थन नहीं किया है. उन्हें उसका सहयोग करना चाहिए. वह एक मैच विजेता खिलाड़ी है और इस समय उसका आत्मविश्वास बढ़ाना बहुत जरूरी है. अगर कुलदीप को 2027 विश्व कप में सही मनोदशा के साथ जाना है, तो उसे मौके मिलते रहना चाहिए. मैं चाहूंगा कि कुलदीप को मुख्य स्पिनर के तौर पर खिलाए. बता दें कि कुलदीप यादव को इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे की प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया था.

कैसा रहा था अक्षर और सुंदर का प्रदर्शन

अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में अच्छा प्रदर्शन किया था. पटेल ने गेंद से 62 रन देकर चार विकेट लेने के बाद 57 रन की नाबाद पारी खेली थी. सुंदर ने भी नाबाद 52 रन बनाए थे. दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 102 रन की अविजित साझेदारी की थी. पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था.

पहले नंबर पर हार्दिक, आखिर में शिवम दूबे

वनडे विश्व कप 2027 के लिए तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या के सर्वश्रेष्ठ विकल्प बताया. दूसरे विकल्प के रूप में उन्होंने नितीश रेड्डी का नाम लिया. शिवम दुबे को लेकर वे सहज नहीं दिखे.

उन्होंने कहा, ‘शिवम दुबे ने जो भी किया, मुझे वह पसंद आया. अगर हार्दिक और नितीश चोटिल हैं, तो शिवम को लेना चाहिए. मुझे उनका इस्तेमाल करने का तरीका पसंद आया. उन्होंने छह ओवर फेंके, जो मुझे सच में पसंद आए. उन्होंने ठीक-ठाक गेंदबाजी की. लेकिन उन्हें वनडे क्रिकेट के लिए आखिरी पसंद का ऑलराउंडर होना चाहिए.’

अश्विन ने भारतीय कप्तान शुभमन गिल की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस तरह से गिल ने तीनों फॉर्मेट में बल्लेबाजी की है और भारतीय टेस्ट टीम के साथ आईपीएल में गुजरात टाइटन्स (जीटी) की कप्तानी की है, मैं 50 ओवर के फॉर्मेट में एक अथॉरिटी वाले कप्तान को लेकर बहुत सकारात्मक उम्मीद कर रहा हूं.

शुभमन गिल का वनडे रिकॉर्ड

मैच पारी नाबाद रन बेस्ट औसत स्ट्राइक-रेट 100 50 कुल 65 64 10 3271 208 60.57 101.17 9 19 बतौर कप्तान 10 9 2 496 154 70.85 111.21 1 4

शुभमन गिल का टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड

मैच पारी नाबाद रन बेस्ट औसत स्ट्राइक-रेट 100 50 कुल 41 74 7 2969 269 44.31 61.85 11 8 बतौर कप्तान 9 15 2 1076 269 88.76 65.56 6 1

शुभमन गिल का आईपीएल में रिकॉर्ड

मैच पारी नाबाद रन बेस्ट औसत स्ट्राइक-रेट 100 50 कुल 134 131 17 4598 129 40.33 142.08 5 32 बतौर कप्तान 43 43 3 1808 104 45.2 156.33 2 14

उन्होंने कहा, ‘शुभमन गिल की बल्लेबाजी में बहुत क्षमता है. वह इसे किसी न किसी तरह संभाल लेगा. उसके आगे एक शानदार सफर है. व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में विदेशी हालात के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह कोई नया खिलाड़ी नहीं है. उसने बहुत अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला है. वह ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के टूर पर गया है.’

अश्विन युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बरार को सभी फॉर्मेट में एक बहुत ही रोमांचक संभावना के तौर पर देखते हैं. उन्होंने कहा कि वह भारत के लिए एक चैंपियन गेंदबाज हो सकते हैं. वह तीनों फॉर्मेट में भारत के लिए लंबे समय तक खेल सकते हैं.

एजेंसी इनपुट- आईएएनएस