भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज (Ind Vs SL ODI) के पहले मैच में विराट कोहली का बल्ला जमकर बोला और वनडे में अपना 45वां शतक जड़ दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शानदार शुरुआत दी। रोहित ने जहां 83 रनों की पारी खेली तो वहीं शुभमन गिल ने 70 रन बनाए। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 143 रनों की साझेदारी हुई।

इसके बाद विराट कोहली ने अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए 80 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। इस शतक के साथ ही कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले सचिन तेंदुलकर के 8 शतक के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

विराट कोहली का ये लगातार दूसरा वनडे शतक और साल 2023 का पहला शतक है। इससे पहले उन्होंने दिसंबर में बांग्लादेश दौरे पर वनडे सीरीज के तीसरे मैच में भी शानदार शतक ठोका था। साल 2023 के अपने पहले ही मैच में कोहली अपना 45वां वनडे शतक ठोक देंगे, ऐसा अनुमान लगाना मुश्किल था लेकिन टीम इंडिया के स्पिनर आर अश्विन ने कोहली को लेकर एकदम सटीक भविष्यवाणी की। अश्विन ने एक ट्वीट के जरिए ये बड़ी भविष्यवाणी की।

अश्विन ने लिखा, “कितने लोगों को लगता है कि आज टीम इंडिया का स्कोर 400 से ऊपर जाएगा और विराट कोहली 73वां शतक लगाएंगे?” अश्विन की 2 बातों में से विराट कोहली के लिए की गई भविष्यवाणी पूरी तरह से सच साबित हुई। हालांकि टीम इंडिया 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 373 रन ही बना सकी।

Let’s take a guess, how many of you think that we are going to score 400+ with a 73rd for @imVkohli ? #INDvSL

