भारत के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में खास उपलब्धि हासिल की. रविंद्र जडेजा ने उस्मान ख्वाजा का विकेट लेते ही टेस्ट क्रिकेट में अपने 250 विकेट पूरे कर लिए. 250 विकेट लेते ही उन्होंने नए रिकॉर्ड अपने नाम किए.

रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 250 विकेट और 2500 रन बनाने वाले भारत और एशिया के पहले खिलाड़ी हैं, वहीं दुनिया में वह ऐसा करने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं. जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे उस्मान ख्वाजा को अपना 250वां शिकार बनाया. उस्मान ख्वाजा ने रविंद्र जडेजा की लेग स्‍टंप पर लेंथ बॉल को रिवर्स स्‍वीप किया, केएल राहुल फारवर्ड प्‍वाइंट पर खड़े थे और प्‍वाइंट की ओर हवा में गेंद थी. केएल राहुल ने दाईं ओर डाइव लगाई और एक हाथ से कैच को लपक लिया.

रविंद्र जडेजा ने इसके अलावा पैट कमिंस और टॉड मर्फी को भी अपना शिकार बनाया. पैट कमिंस ने 33 रन की पारी खेली, वहीं मर्फी खाता भी नहीं खोल सके.

रविंद्र जडेजा ने 62वें मैच में 250 विकेट का आंकड़ा छूआ. टेस्ट क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले वह भारत के आठवें गेंदबाज बने हैं.

250 wickets and 2500 runs with the bat in test cricket for Ravindra Jadeja. What an impeccable player! @imjadeja #TeamIndia #INDvAUS pic.twitter.com/y8vganxeRb