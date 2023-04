रविंद्र जडेजा ने टी-20 क्रिकेट में रचा इतिहास, संजू सैमसन के विकेट के साथ बनाया कीर्तिमान

चेन्नई सुपरकिंग्स के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में नया रिकॉर्ड अपने नाम किया. रविंद्र जडेजा ने टी-20 क्रिकेट में 200 विकेट पूरे कर लिए हैं. उन्होंने संजू सैमसन का विकेट हासिल करते ही यह उपलब्धि हासिल की.

रविंद्र जडेजा ने नौवें ओवर की पांचवीं गेंद पर संजू सैमसन को आउट करते ही टी-20 क्रिकेट में 200 विकेट पूरे कर लिए. जडेजा की यह गेंद मिडिल ऑफ़ पर थी, जो टप्पा के बाद बाहर निकली, संजू सैमसन ने बैकफुट पर जाकर इसे रोकने का प्रयास किया, मगर वह बीट हो गए और गेंद सीधे विकेट पर जाकर लगी. संजू सैमसन खाता भी नहीं खोल सके. जडेजा ने इससे पहले इसी ओवर की तीसरी गेंद पर देवदत्त पडिडकल को अपना शिकार बनाया था. जडेजा ने इस मैच में चार ओवर के स्पेल में 21 रन देकर दो विकेट लिए.

यहां देखें वीडियो:

