×
  • Home
  • News
  • IND vs NZ: ब्रेसवेल की गेंद पर गच्चा खा गए जडेजा, करियर में पहली बार हुए ऐसे आउट

IND vs NZ: ब्रेसवेल की गेंद पर गच्चा खा गए जडेजा, करियर में पहली बार हुए ऐसे आउट

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मैच में सात विकेट पर 284 रन का स्कोर बनाया. भारत के लिए केएल राहुल ने नाबाद 112 रन की पारी खेली. बुधवार, 14 जनवरी 2026 को राजकोट में खेले जा रहे इस मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था. भारत...

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - January 14, 2026 6:22 PM IST

रविंद्र जडेजा पहली बार कॉट ऐंट बोल्ड हुए.

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मैच में सात विकेट पर 284 रन का स्कोर बनाया. भारत के लिए केएल राहुल ने नाबाद 112 रन की पारी खेली. बुधवार, 14 जनवरी 2026 को राजकोट में खेले जा रहे इस मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था. भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने 27 रन की पारी खेली. अपनी पारी में उन्होंने 44 गेंदों का सामना किया. जडेजा आउट होने से पहले अच्छी लय में दिख रहे थे. इसमें एक बाउंड्री शामिल थी.

जडेजा भारतीय पारी के 39वें ओवर में आउट हुए. वह न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल की गेंद पर उन्हें ही कैच थमा बैठे. थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद जो थोड़ी सी शॉर्ट पिच थी. जडेजा क्रीज में ही रहे. गेंद रुककर आई और जडेजा उसे सीधा ब्रेसवेल के हाथों में खेल बैठे. उन्होंने अपने बाएं ओर छलांग लगाकर गेंद को कैच कर लिया. जडेजा ने केएल राहुल के साथ पांचवें विकेट के लिए 73 रन की साझेदारी की.

अपने वनडे करियर में रविंद्र जडेजा पहली बार कॉट ऐंड बोल्ड हुए हैं. इस स्टार ऑलराउंडर का यह 209वां वनडे इंटरनेशनल मैच था. इसमें वह इस कैच को मिलाकर 58 बार कैच आउट हुए हैं. जडेजा 13 बार बोल्ड हुए हैं. 6 बार रविंद्र जडेजा वनडे इंटरनेशनल में LBW हुए हैं. 11 बार रन-आउट हुए हैं. वह एक बार स्टंप हुए हैं. वहीं 52 बार वह नॉट-आउट रहे हैं.

TRENDING NOW

मैच की बात करें तो भारत के लिए विराट कोहली ने इस मैच में सचिन तेंदुलकर का एक और रिकॉर्ड तोड़ा. कोहली भारत के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे इंटरनेशनल रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. कोहली को इस सीरीज से पहले सचिन से आगे निकलने के लिए 94 की जरूरत थी. वड़ोदरा में खेले गए सीरीज के पहले मैच में कोहली ने 93 रन बनाए थे. उस मैच में कोहली ने सचिन की बराबरी कर ली थी. आज के मैच में पहली ही गेंद पर चौका लगाकर विराट कोहली ने सचिन को पीछे छोड़ दिया. भारत के लिए राहुल के अलावा शुभमन गिल ने हाफ-सेंचुरी लगाई. वहीं शुभमन गिल ने 56 रन बनाए.

About the Author

india.com Authors

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम का हिस्सा हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. साल 2008 में आ ...Read More

Tags: