लीस्टर: साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनैशनल सीरीज में ऋषभ पंत का बल्ला बिलकुल शांत रहा। उन्हें कप्तानी मिली लेकिन बल्लेबाजी पर सवाल उठते रहे। लेकिन इंग्लैंड पहुंचने के बाद वॉर्म-अप मैच में पंत ने फिर हाथ खोले। उन्होंने सिर्फ 87 गेंद पर 76 रन बनाए। वॉर्म-अप मैच के दूसरे दिन पंत की इस पारी ने उनकी टीम लीस्टरशर को जरूरी रफ्तार दी।

भारतीय टीम को एक जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ बीते साल बीच में छूटी सीरीज का पांचवां और आखिरी मैच खेलना है। इस सीरीज से पहले एकमात्र प्रैक्टिस मैच में भारत काउंटी टीम लीस्टरशर के खिलाफ खेल रही है।

सभी खिलाड़ियों को मौका देने के लिए भारतीय खिलाड़ी- पंत, प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह और चेतेश्वर पुजारा- लीस्टरशर की ओर से खेल रहे हैं।

