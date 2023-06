भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा इस समय ब्रेक पर हैं. जडेजा परिवार के साथ समय बिता रहे हैं. उन्होंने कुछ दिन पहले फॉर्म हाउस की तस्वीर शेयर की थी, जिसमें वह घोड़ों के साथ नजर आए थे. रविंद्र जडेजा ने बुधवार को पत्नी रिवाबा के साथ मां आशापुरा के दर्शन किए. उन्होंने खुद इसकी तस्वीर शेयर की है.

रविंद्र जडेजा 12 जुलाई से होने वाले वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में खेलते नजर आएंगे, उससे पहले जडेजा ने मां आशापुरा का दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया है.

रविंद्र जडेजा ने सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को शेयर किया. इस तस्वीर में रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा लाल साड़ी में नजर आ रही हैं. रविंद्र जडेजा ने इस फोटो के कैप्शन में लिखा है...मेरी आस्था, मेरी ताकत और मेरा विश्वास, मां आशापुरा.

My faith,My strength and My believe?? #maa_ashapura pic.twitter.com/MLRo7yHRJd

— Ravindrasinh jadeja (@imjadeja) June 28, 2023