वॉर्मअप मैच: स्पिनर्स ने कराई टीम इंडिया की वापसी, पहले दिन श्रीलंका का स्कोर- 363/8

भारतीय टीम के शीर्ष तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा विकेट लेने में सफल नहीं रहे. रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मानव सुथार ने दो-दो विकेट अपने नाम किए.
Published On Aug 07, 2026, 07:55 PM IST
Last UpdatedAug 07, 2026, 07:55 PM IST
ind vs sl 11
श्रीलंका इलेवन और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच खेले जा रहे तीन दिवसीय वॉर्म-अप मैच के पहले दिन मेजबान टीम का दबदबा खेलने को मिला. हालांकि बाद में भारतीय स्पिनर्स ने वापसी कराई. पहले दिन की समाप्ति पर श्रीलंका ने 8 विकेट पर 363 रन बना लिए हैं. केशर नुवांथा नौ रन और दिलुम सुदीरा एक रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं.
नोंडेस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर खेले जा रहे मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया और पहले सत्र में पूरी तरह श्रीलंका का दबदबा रहा.
निशान मदुशंका और रविन्दु रसंथा ने श्रीलंका को मजबूत शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 110 रन की साझेदारी की. मदुशंका 11 चौकों और 1 छक्के की मदद से 66 रन बनाकर आउट हुए. शानदार ओपनिंग साझेदारी का फायदा मध्यक्रम और निचले क्रम के बल्लेबाजों ने उठाया है और उपयोगी पारियां खेल टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.
सलामी बल्लेबाज रविन्दु रसंथा ने 71 रन बनाए.. तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए पसिंदु सोरियाबंदरा ने 35, चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए पवन रथनायके ने 39, पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए अहान विक्रमसिंघे ने 31 रन की पारी खेली.
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श्रीलंका- 11 की तरफ से छठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए कप्तान सोनल दिनुशा ने दमदार पारी खेलते हुए अर्धशतक लगाया और 52 रन की पारी खेलकर आउट हुए. आठवें नंबर के बल्लेबाज रमेश मेंडिस ने भी 32 रन बनाए.
भारतीय टीम के शीर्ष तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा विकेट लेने में सफल नहीं रहे. वहीं अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने 15 ओवर की गेंदबाजी में 64 रन देकर 2 विकेट चटकाए. कुलदीप यादव और मानव सुथार ने 2-2 विकेट अपने नाम किए, वहीं गुरनूर बरार ने भी एक विकेट लिया. भारतीय टीम के लिए अच्छी बात यह है कि तीनों स्पिनरों ने विकेट लेने में सफलता हासिल की है. तीनों स्पिनरों के आगामी दो टेस्ट मैचों की सीरीज में अहम भूमिका होने वाली है.