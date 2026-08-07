Vaibhav SooryavanshiAjit AgarkarRohit SharmaIND vs SLGautam Gambhir
Copied

वॉर्मअप मैच: स्पिनर्स ने कराई टीम इंडिया की वापसी, पहले दिन श्रीलंका का स्कोर- 363/8

भारतीय टीम के शीर्ष तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा विकेट लेने में सफल नहीं रहे. रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मानव सुथार ने दो-दो विकेट अपने नाम किए.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Aug 07, 2026, 07:55 PM IST

Published On Aug 07, 2026, 07:55 PM IST

Last UpdatedAug 07, 2026, 07:55 PM IST

ind vs sl 11

ind vs sl 11

श्रीलंका इलेवन और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच खेले जा रहे तीन दिवसीय वॉर्म-अप मैच के पहले दिन मेजबान टीम का दबदबा खेलने को मिला. हालांकि बाद में भारतीय स्पिनर्स ने वापसी कराई. पहले दिन की समाप्ति पर श्रीलंका ने 8 विकेट पर 363 रन बना लिए हैं. केशर नुवांथा नौ रन और दिलुम सुदीरा एक रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं.

नोंडेस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर खेले जा रहे मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया और पहले सत्र में पूरी तरह श्रीलंका का दबदबा रहा.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

पहले विकेट के लिए 110 रन की साझेदारी

निशान मदुशंका और रविन्दु रसंथा ने श्रीलंका को मजबूत शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 110 रन की साझेदारी की. मदुशंका 11 चौकों और 1 छक्के की मदद से 66 रन बनाकर आउट हुए. शानदार ओपनिंग साझेदारी का फायदा मध्यक्रम और निचले क्रम के बल्लेबाजों ने उठाया है और उपयोगी पारियां खेल टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.

सलामी बल्लेबाज रविन्दु रसंथा ने 71 रन बनाए.. तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए पसिंदु सोरियाबंदरा ने 35, चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए पवन रथनायके ने 39, पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए अहान विक्रमसिंघे ने 31 रन की पारी खेली.

क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, भारत- श्रीलंका सीरीज में स्टेडियम में दर्शकों की फ्री एंट्री

कप्तान सोनल दिनुशा ने भी जड़ा अर्धशतक

श्रीलंका- 11 की तरफ से छठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए कप्तान सोनल दिनुशा ने दमदार पारी खेलते हुए अर्धशतक लगाया और 52 रन की पारी खेलकर आउट हुए. आठवें नंबर के बल्लेबाज रमेश मेंडिस ने भी 32 रन बनाए.

स्पिनर्स ने कराई टीम इंडिया की वापसी

भारतीय टीम के शीर्ष तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा विकेट लेने में सफल नहीं रहे. वहीं अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने 15 ओवर की गेंदबाजी में 64 रन देकर 2 विकेट चटकाए. कुलदीप यादव और मानव सुथार ने 2-2 विकेट अपने नाम किए, वहीं गुरनूर बरार ने भी एक विकेट लिया. भारतीय टीम के लिए अच्छी बात यह है कि तीनों स्पिनरों ने विकेट लेने में सफलता हासिल की है. तीनों स्पिनरों के आगामी दो टेस्ट मैचों की सीरीज में अहम भूमिका होने वाली है.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

IND VS SL: 18 मैच में 79 विकेट... पूर्व क्रिकेटर ने कहा- वह प्लेइंग-11 में होना ही चाहिए

IND VS SL: 18 मैच में 79 विकेट... पूर्व क्रिकेटर ने कहा- वह प्लेइंग-11 में होना ही चाहिए
श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, गुरनूर- सारांश को पहली बार मिला मौका

श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, गुरनूर- सारांश को पहली बार मिला मौका
कुलदीप यादव के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं, टीम मैनेजमेंट से नाराज रविचंद्रन अश्विन

कुलदीप यादव के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं, टीम मैनेजमेंट से नाराज रविचंद्रन अश्विन
'आप चैंपियन हैं, हमें आपकी बहुत याद आएगी...', कुलदीप के LSG में जाने से DC के मालिक हुए निराश

'आप चैंपियन हैं, हमें आपकी बहुत याद आएगी...', कुलदीप के LSG में जाने से DC के मालिक हुए निराश

Latest News

ind-vs-sl-test-4

क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, भारत- श्रीलंका सीरीज में स्टेडियम में दर्शकों की फ्री एंट्री

rahane-22

श्रीलंकाई स्पिनर्स का कैसे सामना करें.... रहाणे ने टीम इंडिया के बैटर्स को दिया मंत्र
ajinyka-rahane-2

अजिंक्य रहाणे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के बाद इस टी-20 लीग में खेलते नजर आएंगे

jasprit-bumrah-182

उसे ब्रेक लेना चाहिए, वह तीनों फॉर्मेट नहीं खेल सकता... जसप्रीत बुमराह पर पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान
irfan-pathan-25

IPL में कैसे बनती है किसी खिलाड़ी की पहचान, इरफान पठान ने बताया सीक्रेट
rishabh-pant-236

श्रीलंका के खिलाफ कैसे तुरुप का पत्ता साबित होंगे पंत, पूर्व विकेटकीपर ने किया खुलासा

Editor's Pick

Srilanka Cricket announces free entry for fans in Galle and Colombo for India-Sri Lanka Tests

क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, भारत- श्रीलंका सीरीज में स्टेडियम में दर्शकों की फ्री एंट्री

India batters cannot be defensive, need to be more proactive against SL spinners Says ajinkya Rahane

श्रीलंकाई स्पिनर्स का कैसे सामना करें.... रहाणे ने टीम इंडिया के बैटर्स को दिया मंत्र
Jasprit Bumrah Should take a break former Indian cricketer backs Mohammed Shami and Bhuvneshwar Kumar

उसे ब्रेक लेना चाहिए, वह तीनों फॉर्मेट नहीं खेल सकता... जसप्रीत बुमराह पर पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान
Rishabh Pant Will be the Key of India in Test Series Against Sri Lanka Says former wicket keeper Deep Dasgupta

श्रीलंका के खिलाफ कैसे तुरुप का पत्ता साबित होंगे पंत, पूर्व विकेटकीपर ने किया खुलासा
Most Wickets By Indian Bowlers in Sri Lanka in Test Cricket Ravichandran Ashwin To Amit Mishra

IND vs SL: श्रीलंका में टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज
Women’s T20 Asia Cup 2026 schedule unveiled India to face Pakistan on September 5

महिला T20 एशिया कप 2026 का शेड्यूल जारी, जानें कब होगा भारत- पाकिस्तान मुकाबला ?