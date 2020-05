बीते दो सालों में भारत के स्‍टार ऑलराउंडर के रूप में उभर का सामने आए रवींद्र जडेजा लॉकडाउन के इस दौर में परिवार के साथ मौजूद हैं. वो अपने घर पर रहे हुए ही फैन्‍स को इस वायरस के खिलाफ जंग में सहयोग करने की अपील कर रहे हैं.

रवींद्र जडेजा ने ट्विटर के माध्‍यम से फैन्‍स संदेश दिया कि सभी इस समय सकारात्मक रहें. उन्‍होंने ट्विटर पर लिखा, “हर किसी को डर लगता है लेकिन कुछ लोग उस पर काबू पा लेते हैं.”

Everyone has fears ,few conquer it #beyourself #rajputboy pic.twitter.com/ItMtetnMo6

