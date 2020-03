कोरोनावायरस (Coronavirus) से संक्रणम के बढ़ते मामलों के बीच क्रिकेट गतिविधियां पूरी तरह से बंद हैं. ऐसे में सभी खिलाड़ी अपने घरों में परिवार के साथ समय बिता रहे हैं. टीम इंडिया के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) भी मौके का फायदा उठाते हुए घुड़सवारी करते हुए नजर आए.

घबराईये नहीं, जडेजा ने घुड़सवारी करने के लिए सरकारी लॉकडाउन का उल्‍लंघन नहीं किया है. वो ऐसा करने के लिए न तो पब्लिक प्‍लेस पर गए और ना ही जंगलों की तरफ रुख किया. रवींद्र जडेजा ने अपने फॉर्म हाउस पर जमकर घुड़सवारी की.

बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल पर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) का एक वीडियो शेयर किया. 20 सैकेंड के वीडियो में जडेजा जमकर घुड़सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं.

इस वीडियो के साथ कैप्‍शन लिखा गया, “हम जानते हैं कि रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) घुड़सवारी करना कितना पसंद है. वो इस वक्‍त अपने फॉर्म हाउस में पसंदीदा घोड़े के साथ वक्‍त बिता रहे हैं. सभी लोग अपने घर के अंदर रहें और सुरक्षित रहें.”

We know his love for and @imjadeja is making sure he spends enough time with his favourites at his farm house.

Stay Home

Stay Safe #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/mHa8eaPX4V

— BCCI (@BCCI) March 31, 2020