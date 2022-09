एशिया कप के बीच भारत के लिए एक बुरी खबर आई है। भारत के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि उनकी घुटने की सर्जरी होनी है। बता दें, BCCI ने एक दिन पहले ही रवींद्र जडेजा के एशिया कप से बाहर होने का खबर दी थी। BCCI ने बताया था कि जडेजा के दाहिने घुटने में चोट हैं और वह एशिया कप से बाकी के मैचों से बाहर हो गये हैं।

ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 वर्ल्ड कप अब ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में जडेजा का टूर्नामेंट से बाहर होना टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका है। जडेजा बहुत अहम खिलाड़ी हैं और उनकी कमी को वर्ल्ड कप में भरना किसी भी ऑलराउंडर के लिए मुश्किल होगा।

ऐसा बताया जा रहा है कि जडेजा की घुटने की चोट काफी गंभीर है और उनकी वापसी को लेकर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है। जडेजा के घुटने की बड़ी सर्जरी होगी जिसके कारण उन्हें लंबे समय के लिए मैदान से दूर रहना पड़ सकता है।

Senior India all-rounder Ravindra Jadeja set to miss T20 World Cup as he will undergo knee surgery

