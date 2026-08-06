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श्रीलंका में रविंद्र जडेजा की फिरकी ढाएगी कहर, पूर्व विकेटकीपर ने कर दी भविष्यवाणी

भारतीय टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दीप दासगुप्ता ने कहा है कि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में रविंद्र जडेजा काफी अहम खिलाड़ी साबित होंगे.

Edited By : Bharat Malhotra |Aug 06, 2026, 03:14 PM IST

Published On Aug 06, 2026, 03:14 PM IST

Last UpdatedAug 06, 2026, 03:14 PM IST

Ravindra Jadeja Test

Ravindra Jadeja Test

नई दिल्ली: भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दीप दासगुप्ता (Deep DasGupta) का मानना ​​है कि अनुभवी रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) का स्पिन के लिए मददगार पिचों पर गेंदबाजी करने का लंबा अनुभव श्रीलंका में होने वाली आगामी टेस्ट सीरीज (India vs Sri Lanka) में टीम के लिए बेहद अहम होगा.

मौजूदा टीम में कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार श्रीलंका के टेस्ट दौरे पर आए हैं, जबकि जडेजा और केएल राहुल (KL Rahul) के पास ही श्रीलंका में टेस्ट क्रिकेट खेलने का अनुभव मौजूद है. राहुल 2015 और 2017 में श्रीलंका दौरे पर आई भारतीय टीम का हिस्सा थे. वहीं, जडेजा साल 2017 में 3-0 से जीत दर्ज करने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे.

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अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए दासगुप्ता ने कहा, ‘अगर अनुभव की बात करें, तो कई खिलाड़ियों के लिए श्रीलंका में यह पहली टेस्ट सीरीज है. मुझे लगता है कि जडेजा ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहले यहां खेला है. स्पिन के लिए मददगार पिचों पर भी ऐसा नहीं है कि आप आएं और गेंद को हिट करें और आपको विकेट मिल जाए. इसके बजाय, वहां अच्छा प्रदर्शन करने के लिए गति, लाइन और लेंथ में बदलाव करने की जरूरत होती है. जैसा कि हमने तेज गेंदबाजी में देखा है, अगर कोई हरी पिच दिखती है, तो कई खिलाड़ी जोश में आकर शॉर्ट बॉल फेंकने लगते हैं. गेंद में लेटरल मूवमेंट तो होता है, लेकिन बल्लेबाज आउट नहीं होता. स्पिन-फ्रेंडली पिचों पर भी सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करना एक कला है, जिससे गेंद टर्न होती है.’

पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने जडेजा की तारीफ करते हुए कहा, ‘जडेजा जानते हैं कि अपने अनुभव का इस्तेमाल कैसे करना है. उन्होंने पहले भी ऐसी पिचों पर खेला है और श्रीलंका में भी. मुझे लगता है कि उनके लिए अपना अनुभव साझा करना और उसे दूसरे नए और युवा खिलाड़ियों तक पहुंचाना महत्वपूर्ण होगा.’

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त से होना है. सीरीज का पहला मुकाबला गाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है. वहीं, सीरीज का दूसरा मैच 23 अगस्त से कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेला जाना है.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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